El Sevilla, ante una de las permanencias más caras de la historia: por qué tener 43 puntos no garantiza la salvación

A falta de dos jornadas, son doce los equipos que aún tienen opciones matemáticas de descender tras haber finalizado la jornada 36. Parece increíble, pero el dato refleja lo ajustada que está la lucha por la permanencia esta temporada, una de las más disputadas que se recuerdan. Los equipos de la zona baja de la tabla no paran de sumar puntos y nadie puede respirar tranquilo. Los altos y bajos en la clasificación son constantes: son seis equipos diferentes los que han pisado el descenso en las últimas jornadas. Por primera vez en la historia, entre el octavo y el decimonoveno clasificado tan solo hay seis puntos de diferencia.

El Sevilla, hasta hace tres jornadas, parecía incapaz de retomar el vuelo y poder salvarse. La imagen tras perder en el último minuto ante Osasuna dejó muy preocupada a gran parte de la afición. Fue en ese momento cuando las gradas del Sánchez-Pizjuán tomaron las riendas de la situación y elevaron la confianza y el techo competitivo hasta el momento actual: tres victorias consecutivas, nueve puntos que despejan considerablemente las opciones de descender.

Las cuentas del Sevilla FC tras sumar tres victorias consecutivas

Hace tan solo tres jornadas, los hispalenses estaban en descenso. Las cuentas decían que los de Luis García Plaza necesitaban siete puntos para poder respirar tranquilo. Parecía imposible, por dinámica y estado de ánimo, pero los sevillistas se han hecho fuertes y, lejos de cualquier expectativa, han sumado tres victorias consecutivas que lo han llevado a dar un salto enorme en la clasificación. No obstante, pese a ser el duodécimo clasificado y haber superado con creces lo que exigía la estadística, los nervionenses aún no han certificado la permanencia. Aunque es mínima, existe la posibilidad de que el Sevilla descienda, quedando seis puntos restantes y una ventaja de cuatro sobre la zona roja.

La plantilla del Sevilla FC celebra el gol de Kike Salas frente al Villarreal / Ivan Terron / Ivan Terron / AFP7

Permanencia al rojo vivo: puede ser una de las salvaciones más caras de la historia

Esta apunta a ser una de las permanencias más caras de la historia. Son tres los equipos que suman 39 puntos, lo que hace que aquellos que superan o igualan la barrera de los 42 puntos tengan muy encaminada la salvación. Aunque no es matemático, Espanyol y Osasuna pueden estar tranquilos. Más aún el Valencia, Rayo Vallecano y Sevilla, que con 43 puntos, están a la misma distancia de Europa que de la zona baja.

De todos modos, ningún equipo quiere hablar de permanencia por muy virtual que sea. Esta jornada, dos equipos que ocupaban el pozo de la clasificación han ganado. Otros, que hace jornadas parecía que lo tenían hecho, han vuelto a rozar esos temidos puestos. Tal es la situación que, aunque tan solo quedan dos jornadas, los equipos que ocupan el descenso tienen las mismas o más esperanzas que aquellos que tienen puntos de ventaja.

Duelos directos: el calendario que decidirá el futuro de los de Luis García Plaza

La alternancia en la zona roja provoca que no se pueda hablar de nada virtual. El Levante, que ha sido uno de los principales candidatos a bajar durante la segunda vuelta, ha encadenado tres victorias en los últimos tres partidos que lo han acercado a una salvación que parecía imposible. De hecho, tras remontar ante el Osasuna, consiguieron puestos de permanencia meses después, pero la alegría le ha durado apenas un día: la victoria de Sevilla y Alavés, que completaba el descenso, ha provocado que los granotas vuelvan a los últimos puestos, siendo la primera vez en la historia de Primera División que el decimonoveno tenga 39 puntos a estas alturas.

El Alavés, que lo tenía más complicado por calendario, ha salido del abismo tras vencer a un Barcelona que se ha coronado como campeón de la competición. Tras esos agónicos tres puntos, rebasa en la clasificación al Elche y Mallorca, que se quedan un punto por encima del pozo.

En estas dos últimas jornadas habrá enfrentamientos directos que pueden decidir el devenir de esta lucha. En la próxima jornada, Levante y Mallorca, quienes ocupan ahora el descenso, se enfrentan y, quien pierda, quedará en descenso con solo un partido más por delante. El Elche, que dio un salto importante, ha vuelto a situarse con solo un punto de ventaja. Se enfrentará en la siguiente jornada al Girona, equipo que no estaba entre los principales candidatos para descender y, a falta de que juegue su partido de esta jornada, se sitúa en la también con un puntos de ventaja.

Esta constante variación en la tabla provoca que ningún equipo pueda respirar tranquilo. Athletic Club, Real Sociedad, Sevilla, Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Espanyol, Alavés, Elche, Mallorca, Levante y Girona. Son doce equipos equipos con opciones matemáticas para dos puestos que marcan a cualquier club. Aunque es virtual, es totalmente entendible que los sevillistas no respiren tranquilos, teniendo por delante al Real Madrid y Celta de Vigo. En esta Primera División, todo puede ocurrir.