El Sevilla certifica la permanencia pese a caer ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán (0-1)

No le hizo falta al Sevilla puntuar para poder celebrar. Aunque los sevillistas dominaron gran parte del partido y tuvieron ocasiones suficientes como para, al menos, empatar, el gol de Vinicius en la primera mitad fue el único que subió al electrónico del Sánchez-Pizjuán para darle la victoria al Real Madrid.

El Sevilla seguirá un año más en Primera División en una de las temporadas más complicadas de su historia reciente. Los de Luis García Plaza le dicen adiós a las opciones de descenso en un encuentro que tiró de coraje, pero no le bastó para sumar.

El ambiente en la previa del partido no fue parecido al que se pudo vivir el día que el equipo se enfrentó ante la Real Sociedad o el Espanyol, incluso frente al Villarreal. Esa falta de ambición monocolor en los minutos previos la palió Leo, el chico que padece Piel de Mariposa y que ha estado tan presente estas últimas jornadas. Todo el sevillismo se puso en pie ante el que es ya uno de los artífices de la mejoría del equipo. Su lucha contagió a las gradas del Sánchez-Pizjuán, que animó su marcha con cánticos y aplausos.

Ya se respiraba otro aire gracias a Leo. El balón comenzó a rodar y los sevillistas empujaron a los suyos, que encerraron en su área al Real Madrid durante los primeros compases del juego. Oso provocó el primer ‘¡uy’ en la grada, con un golpeo desde la frontal al que Courtois respondió con una gran estirada.

Los de Luis García Plaza veían cerca el primero e insistían por las bandas, con Carmona y Oso siendo la principal vía de peligro para la zaga madridista. Fue fruto de las botas del 36 sevillista la más clara en el primer cuarto de hora, con un pase raso al segundo palo que dejaba solo a Akor Adams, que no llegó por muy poco a rematar a puerta vacía.

Quien mucho perdona lo acaba pagando, ley no escrita en el fútbol. En el primer acercamiento de peligro del Real Madrid, Vinicius no falló en su cita con el gol. Un buen centro lateral cayó muerto cerca del brasileño, que de primeras con el interior batió a Odysseas para poner el 0-1.

No sin polémica. En la disputa por despejar el centro, Carmona recibió un claro codazo de Mbappé en el rostro, pero ni el árbitro ni el VAR consideró que fuera lo suficiente como para anular el gol.

El ánimo no decaía en Nervión, pero el Madrid aprovechaba la sobreexcitación sevillista en la presión para encontrar con más facilidad los espacios. Los visitantes sumaron acercamientos por el perfil zurdo, aunque sin crear un peligro real sobre el guardameta sevillista.

La intensidad se fue apagando al paso de los minutos. El cuadro de Arbeloa dominaba y el Sevilla no era capaz de dar con la tecla para pisar el último tercio. La más clara la tuvo Mbappé, con un disparo esquinado dentro del área que rozó el palo izquierdo de Vlachodimos.

Las imágenes del Sevilla FC - Real Madrid / José Manuel Vidal

La segunda mitad llegó a su fin con el Sevilla pisando el área con un Carmona que estaba muy poco acertado con el balón en los pies. Los de Luis García Plaza llegaban al descanso con la vista puesta al resto de partidos de la jornada, que podían certificarle la permanencia sin necesidad de ganar.

El segundo tiempo comenzó como lo terminó el primero: un Real Madrid con mucha presencia en campo contrario ante un Sevilla al que le comenzaban a aflorar los nervios. Castrín enmendó a las mil maravillas un error garrafal de Salas en salida que dejó solo a Tchouaméni frente a Oddyseas.

Consciente de que el plan no estaba saliendo, Luis García Plaza no tardó en mover ficha. Tres cambios antes de cumplir los primeros diez minutos de juego de la segunda mitad: Ejuke, Alexis y Agoumé. Acertó el técnico madrileño, porque poco tiempo después los tres participaron en una de las opciones más clara de gol para los locales. Suazo puso un balón raso paralelo a la línea de gol, pero Alexis llegó forzado y con su toque no le permitió a Akor Adams finalizar la jugada.

El Sevilla estaba completamente volcado en el ataque y los merengues pudieron duplicar la ventaja a la contra. Mbappé quedó solo ante Vlachodimos tras una larga carrera y, cuando ya se relamía para finalizar, apareció un incansable Kike Salas con una impresionante entrada limpia que le arrebató el balón al francés en el último momento.

El Sánchez-Pizjuán estaba muy contento con lo que veía en el campo y se lo hizo saber a los suyos elevando los decibelios de la animación. Veían que los suyos estaban cerca del empate y empujaba a los suyos. Alexis le puso a Adams un regalo dentro del área, pero el nigeriano se demoró demasiado en finalizar y Huijsen metió la puntera en el momento en el que cargaba la pierna.

De nuevo, cuando más apretaba el Sevilla, el Madrid tenía una ocasión clara. Mastantuono recibió en la frontal después de un contraataque madridista y, con pausa, sacó un buen golpeo con su zurda que se estrelló en el poste de la portería sevillista. El rechace cayó en Vinicius, que probó desde una posición similar al argentino, aunque este no encontró puerta.

Los de Luis García Plaza, aun así, no bajaban los brazos. Akor Adams, que estaba teniendo las más claras, no consiguió orientar un buen centro de Juanlu al punto de penalti. El remate fue directo a las manos de Courtois.

Los sevillistas seguían intentándolo a la par que el tiempo se acababa. Isaac tuvo una buena acción dentro del área tras una buena recuperación de Alexis, pero el disparo fue muy centrado y sin potencia.

Hasta los últimos minutos el Sevilla tuvo oportunidad de sumar un punto. Kike Salas empalmó una potente volea que Courtois detuvo con una fortísima mano en la última ocasión del partido. Con el resto de resultados, el Sánchez-Pizjuán despide la temporada certificando la permanencia y diciéndole adiós a Del Nido Carrasco en el que posiblemente ha sido su último partido como presidente del club.