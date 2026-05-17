Luis García Plaza, tras asegurar la permanencia del Sevilla: "Si no me quieren, no tendré problema en coger las maletas e irme, me he ganado que sean sinceros conmigo"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en sala de prensa al término del partido liguero contra el Real Madrid. La derrota del conjunto sevillista, la primera del preparador madrileño en casa, quedará en anécdota tras asegurar la permanencia.

Intensidad del proceso y desgaste personal: “Han sido las seis semanas más intensas de mi vida. Me han exprimido al máximo, me han hecho sacar lo mejor de mí al máximo. Muy, muy intenso. Nos han obligado a hacer un punto y medio por partido. No nos salvábamos haciendo 37 puntos o ganando uno de ocho o dos de ocho. Aunque hayamos perdido hoy, creo que es inmerecido completamente”.

Sensación de injusticia arbitral: “Es increíble que no pite falta en el gol. No ve la jugada y no puede pitar falta. Pero bueno, menos mal que no ha hecho falta”.

Responsabilidad asumida y situación del club: “Creo que he cogido una responsabilidad muy grande cuando vine, muy, muy grande. Este club es muy grande y estábamos en un momento muy delicado. El enfermo estaba muy, muy, muy delicado. Haces un diagnóstico por la tele, pero cuando tocas al enfermo, estaba muy delicado”.

Valor del objetivo conseguido: “Estoy muy contento y muy feliz por dejar al Sevilla Fútbol Club en Primera División, que a lo mejor no tiene que ser el objetivo, pero ahora es el que es”.

Mayor reto de su carrera: “Para mí ha sido el mayor reto de mi carrera, porque ha sido en un espacio muy corto. Me ha hecho gracia cuando decían que soy experto en esto, pero es la segunda vez que entro en una situación así”.

Rechazo a la etiqueta de especialista en permanencias: “Yo soy experto en construir algo desde el principio, en mejorar durante la temporada. Me quedaba flipado cuando oía que era experto en esto, porque no es así”.

Sufrimiento personal del entrenador: “No hablo a nivel táctico, hablo de la persona. El que está aquí sufre mucho, de verdad”.

Futuro en el club: “Yo tengo un contrato. Estoy ilusionado por seguir, pero uno tiene que estar donde le quieran. No donde yo quiera, sino donde me quieran. Si no me quieren, no tendré ningún problema en coger las maletas e irme, y ser feliz con lo que he vivido aquí. Lo único que me he ganado es que sean sinceros conmigo. Que me digan sí o no. No puedo pedir otra cosa”.

Rechazo a hablar del futuro: “Ahora mismo dejadme disfrutar. Es el momento. Ya hablaremos cuando toque”.

Evolución del equipo: “Creo que el equipo ha crecido mucho. No tiene nada que ver con el equipo de antes. Cada vez veo más plasmado lo que trabajamos”.

Importancia de la afición: “En el momento en que estábamos muy tocados, la afición nos levantó”.

Detonante del cambio: “La afición incendió el chip y nosotros nos dedicamos a trabajar futbolísticamente. Fútbol, fútbol y fútbol”.

Trabajo táctico y enfoque: “Yo la motivación no la tenía que hacer, los jugadores ya la tenían. Me centré en instaurar mecanismos que nos acercaran a la victoria”.

Adaptación táctica: “He tenido que adaptarme a lo que tenía. Siempre jugué 4-2-3-1, pero no tenía mediapunta y tuve que cambiar el sistema”.

Construcción del equipo en poco tiempo: “Ha sido centrarme en buscar una manera de que el equipo funcione con lo que tenía. El equipo ahora mismo tiene una estructura clara. Le sueltas y sabe cómo jugar”.

Recomendaciones en contra de aceptar el cargo: “Mucha gente me dijo que no viniese al Sevilla Fútbol Club. Pero soy un entrenador que tira para adelante y lo he demostrado en mi carrera. Lo que he vivido aquí no me lo va a quitar nadie”.

Satisfacción profesional: “La satisfacción de conseguir este objetivo, con puntos, con buen fútbol y con un equipo que va creciendo, me la llevo para casa. Soy muy feliz, de verdad”.

Descanso y carga de trabajo: “Llevamos 20 días seguidos entrenando sin parar. Era necesario darles descanso”.

Reset mental tras el objetivo: “Cuando consigues un objetivo así, tienes que resetearte y volver a enchufarte. Todavía no he planteado el partido del Celta. Primero hay que recuperarse mentalmente”.

Claves para activar al equipo: “Simplificar las cosas y darles una idea clara de juego. Después ellos han respondido mentalmente. Somos un equipo con limitaciones. Si no, no estaría yo aquí”.

Respuesta de los jugadores: “Los jugadores han estado muy enchufados, con ganas de aportar y de jugar”.

Exigencia interna: “Hemos subido la exigencia en cosas básicas y han respondido”.