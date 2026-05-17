Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Real Madrid: Kike Salas y Castrín, los mejores

El Sevilla Fútbol Club cayó ante el Real Madrid en la penúltima jornada tras un gol de Vinícius en la primera mitad, pero con los resultados en el resto de campos aseguró la salvación de manera matemática.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(7) Luis García Plaza: vino para salvar al Sevilla y lo ha conseguido con una jornada de antelación. Tres victorias consecutivas y el empate de esta tarde ante el Real Madrid provocan una gran racha de resultados para ir con tranquilidad a Balaídos.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: sin demasiado trabajo. El único tiro del Madrid a puerta fue el gol de Vinícius.

(4) José Ángel Carmona: el eslabón más débil de la defensa. Le costó un mundo cerrar a Vinícius, que encontró muchos espacios a su espalda.

(8) Andrés Castrín: el mejor en defensa. Leyó perfectamente tanto a Vinícius como a Mbappé para robar balones en ocasiones claves, además del gol que evitó a Tchouaméni con un corte exitoso.

(7) Kike Salas: salvó un gol cantado de Mbappé tras interceptar el tiro en el último segundo. Está cuajando un muy buen final de temporada. Cuando ve la oportunidad sube al ataque.

(5) Gabriel Suazo: con Oso por delante se limitó a cumplir en tareas defensivas y, con Ejuke, estuvo muy desaparecido sin echarle un cable ni suministrarle balones al jugador más desequilibrante del equipo.

(6) Djibril Sow: tuvo más criterio a la hora de distribuir el balón que Gudelj y Agoumé girando al equipo. Terminó fundido.

(5) Nemanja Gudelj: no supo contener al Real Madrid por dentro, permitiendo pasillos interiores y no siendo capaz de sostener al Sevilla como cierre.

(1) Rubén Vargas: desaparecido, intrascendente y sin implicación en el repliegue.

(5) Oso: empezó con mucho fuelle, siendo quien mejor estaba interpretando el partido en ataque del Sevilla, encontrando superioridad y metiendo buenos balones en área, además de un disparo potente que desvió a córner Courtois, pero el paso de los minutos lo hizo diluirse.

(5) Neal Maupay: garra, coraje, pero con el balón no fue trascendente. Sustituido en el 53' por Alexis en búsqueda de la calidad del chileno.

(4) Akor Adams: desperdició una gran ocasión en la segunda mitad tras un regalo de Alexis. En el tramo inicial llegó tarde a varias acciones.

Las imágenes del Sevilla FC - Real Madrid / José Manuel Vidal

Suplentes

(4) Lucien Agoumé: imprimió presencia a la medular con su salida, pero erró varias veces en balones fáciles.

(6) Alexis Sánchez: la primera acción destacada en ataque fue un muy buen balón de gol a Akor Adams, desperdiciado por la lentitud del nigeriano. Varios controles de calidad en una tarde espesa del Sevilla en ataque.

(5) Chidera Ejuke: buscó sus habituales acciones individuales, pero le faltó acierto en la ejecución y tuvo menos balón del necesario.

(5) Juanlu Sánchez: entró por Carmona para darle profundidad a la banda diestra y sumar un nuevo atacante en las subidas, pero se prodigó poco en tareas ofensivas. Vio tarjeta amarilla y será baja en Balaídos.

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(5) Isaac Romero: un remate centrado y una falta en la frontal que no le pitaron tras demorarse en el disparo.