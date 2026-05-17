El Sevilla busca sellar la permanencia ante un Real Madrid en plena tormenta interna

El Sevilla FC y el Real Madrid dirimen este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán un duelo con mayor trascendencia de la que podría parecer. Los madridistas ya no se juegan nada en el aspecto clasificatorio, pero el equipo de Álvaro Arbeloa necesita sacudirse las tensiones que le acompañan en las últimas jornadas ante un conjunto andaluz que persigue un objetivo crucial: amarrar la permanencia en Primera División.

Ambos llegan al choque en una situación muy dispar y con exigencias derivadas de motivaciones radicalmente distintas. Al equipo de Luis García Plaza, tras tres victorias seguidas —1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Espanyol y 2-3 al Villarreal— que le han dado mucho aire, le faltaría un punto para sellar la salvación y poner fin a su sufrimiento.

El Sevilla busca sellar la permanencia en Nervión

El Sevilla, duodécimo con 43 puntos tras su impresionante y valiosa remontada en Villarreal —del 2-0 al 2-3—, lo tiene claro: quiere dar continuidad a su más que positiva inercia en este tramo final con su cuarto triunfo seguido. Además, pretende que Nervión vuelva a convertirse en un auténtico empuje para el equipo, como ya ocurrió en sus dos últimas citas en casa ante la Real Sociedad y el Espanyol.

García Plaza, curtido en mil batallas y especialmente en escenarios de máxima presión por la permanencia, ha dejado claro que “no hay nada hecho”. El técnico sabe que enfrente estará un Real Madrid con talento suficiente para hacer daño en cualquier momento, pese a no jugarse nada en la clasificación, y por eso insiste en que el Sevilla debe salir a ganar como en las últimas jornadas.

Al conjunto sevillista podría bastarle con un empate y una combinación favorable de resultados en la pelea por la salvación, con especial atención a partidos como el Elche-Getafe y el Levante-Mallorca. El técnico madrileño recupera tras lesión al punta canterano Isaac Navarro y no parece que vaya a realizar demasiados cambios, por lo que podría apostar por un once similar al que logró un triunfo de enorme valor en Villarreal.

El Real Madrid llega entre ruido y necesidad de limpiar su imagen

Mientras, el Real Madrid aterriza en Sevilla tras una semana marcada por los incendios internos. Después de ganar 2-0 al Real Oviedo el jueves en el Santiago Bernabéu, el triunfo quedó en segundo plano por la bronca de la afición, especialmente dirigida a Kylian Mbappé, y por las posteriores declaraciones del delantero francés, a las que respondió el propio Arbeloa.

El equipo blanco está obligado a recuperar su imagen, zanjar peleas y polémicas internas y tratar de cerrar con dignidad un curso para olvidar. Sin nada en juego en LaLiga, el foco del madridismo parece más pendiente del futuro del banquillo que del presente competitivo.

Mbappé y Arbeloa, el último foco de tensión

El último incendio lo avivó Kylian Mbappé tras ser suplente ante el Oviedo. “Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero”, aseguró el francés después del partido. El técnico, sin embargo, restó importancia a esas palabras, negó cualquier problema personal con el futbolista y trató de presentar el episodio como un malentendido.

Ese perdón deportivo deberá consumarse este domingo en el Pizjuán, donde Mbappé apunta a regresar al once titular, tal y como anticipó Arbeloa al conocer en directo las declaraciones de su jugador. Su entrada sería en detrimento de Gonzalo García, pese al gol del canterano ante el Oviedo.

Cambios en el once blanco

Será el tercer partido en una semana para el Real Madrid, por lo que se esperan variaciones en el once titular. El alemán Antonio Rüdiger apunta a volver al centro de la defensa, mientras que Fran García tiene opciones de entrar en el lateral en lugar de Álvaro Carreras.

Por delante, el inglés Jude Bellingham regresaría al equipo inicial en lugar del argentino Franco Masantuono, mientras que Mbappé volvería a ocupar la punta del ataque. Todo ello en un ambiente condicionado por el futuro del banquillo, con el nombre de José Mourinho de nuevo vinculado al Real Madrid trece años después.

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Ojo con un detalle: revisaría el nombre de Isaac Navarro, por si en realidad te refieres a Isaac Romero.