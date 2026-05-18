Sevilla FC
Djibril Sow hace crítica tras conseguir el objetivo de la permanencia: "No fue una buena temporada, pero hemos crecido como equipo en las últimas semanas"
El centrocampista suizo Djibril Sow expresa el cansancio acumulado y el alivio por haber cumplido el objetivo de la permanencia en Primera División
El Sevilla Fútbol Club logró asegurar la permanencia en Primera División a pesar de caer por la mínima frente al Real Madrid. El conjunto dirigido por Luis García Plaza pudo por fin liberar tensión tras una campaña especialmente dura en la historia reciente de la entidad. Una vez finalizado el choque, Djibril Sow atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán.
Cansancio y alivio por la salvación: "La verdad es que no hay mucho ruido porque estamos cansados. No solo de hoy, sino de las últimas semanas que fueron difíciles mentalmente. Pero al final estamos contentos con el objetivo conseguido".
Presión y reacción del equipo: "Tuvimos mucha presión después del partido de Osasuna. Creo que el equipo ha demostrado mucha personalidad. Y también la afición fue una parte fundamental de las victorias en casa y fuera".
Polémica arbitral: "Para mí creo que cuando la situación está en el medio campo la pita. Por eso para mí es falta. Al final creo que no hemos perdido solo por eso, pero es una acción clave".
Valoración de la temporada: "Es difícil dar una nota después de una temporada tan difícil. Creo que no fue una buena temporada, pero hemos crecido como equipo en las últimas semanas. Tenemos que cambiar la energía en el club para tener más éxito en el futuro".
Continuidad del proyecto: "He dicho muchas veces que los cambios no son buenos para un equipo. Mi sueño es empezar un nuevo proyecto con tranquilidad y buena energía".
Orgullo y compromiso: "Nosotros los jugadores tenemos amor propio. Para mí es una alegría jugar en el Sevilla. No quiero estar en un equipo que baja a Segunda. Estoy muy contento por mis compañeros, por la ciudad y por la afición".
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