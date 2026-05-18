Gudelj piensa ya en la próxima temporada una vez certificada la salvación: "El Sevilla merece estar en los puestos de arriba, el club sabrá como hacerlo"

El Sevilla Fútbol Club certificó la permanencia pese a la derrota por la mínima ante el Real Madrid. Los de Luis García Plaza respiraron al fin tranquilos tras una de las temporadas más complicadas en la historia reciente del club. Al término del encuentro, Nemanja Gudelj, capitán sevillista, compareció ante los medios en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán.

Valoración del partido y salvación: "Queríamos ganar hoy, queríamos ganar el último partido aquí en el Sánchez-Pizjuán, dar a la gente lo que merece, una victoria aquí contra el Real Madrid. Pero no pudo ser, hemos dado todo, creo que hemos merecido hasta más. No hemos merecido perder hoy, pienso yo. Pero bien, hemos visto los resultados y estamos salvados. Hemos salvado una temporada bastante dura, difícil, larga. Solo puedo decir enhorabuena al equipo, enhorabuena a la afición y enhorabuena a todo el club".

Importancia de la afición: "Era un año muy duro, un año donde hemos vivido momentos muy emocionantes. En Pamplona muchísima gente ya nos daba por muerto. Luego vino aquí la afición, animándonos en el entreno. Vinieron unos partidos que eran prácticamente finales para nosotros. Y ya sabéis todos cómo se puso el Sánchez-Pizjuán en esos partidos. Es una auténtica locura. Creo que esta afición ha mostrado que está hecha para jugar finales. No es lo mismo jugar para títulos o descensos, pero cuando se le necesita, ahí están siempre".

"Yo estoy muy a gusto aquí"

Crítica al arbitraje: "He intentado esta temporada no hablar mucho del árbitro, pero creo que estaba mal en esa decisión. Era una falta clarísima, le dio con la mano en la cara. Yo no lo vi bien en el momento, pero muchos me lo han dicho. Para mí era una vergüenza no pitarlo. Por eso digo que no hemos merecido perder hoy".

Reconstrucción del club: "Este club tiene que estar y merece estar arriba, peleando por los puestos de arriba. En los últimos años, no lo estamos haciendo. Hay que organizar otra vez, plantear una buena temporada y seguir adelante mejor. El club y los de arriba sabrán cómo hacerlo".

Futuro personal: "Desde que llegué siempre he dicho que me recibieron con los brazos abiertos. Me sentí en casa desde el primer día. Yo estoy muy a gusto aquí.