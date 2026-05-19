La dimisión de Jorge Martín por discrepancias con el Consejo deja al Sevilla FC al borde de la irregularidad legal

Jorge Marín ha dimitido como consejero del Sevilla Fútbol Club, tal y como adelantó El Desmarque. El ya exmiembro del Consejo de Administración habría visto precipitada su decisión a causa de altas discrepancia con el resto de los miembros, especialmente con la hoja de ruta en las inversiones que estaba llevando a cabo la entidad. Esta dimisión provoca que el Consejo liderado por Del Nido Carrasco esté ante un riesgo de irregularidad en la estructura de la sociedad.

Marín había sido una figura de peso en los últimos años. Dado los problemas económicos del club, llegó a poner dinero de su bolsillo para poder inscribir a Akor Adams y Valentín Barco. También su ganó enteros tras ser el único que dio la cara cuando los sevillistas apuntaban a consumar el descenso tras la derrota in extremis ante el Osasuna. Ahora, su dimisión abre una serie de consecuencias que ponen en jaque la gestión de Del Nido Carrasco.

Riesgo de nulidad legal: las dos opciones de Del Nido para evitar una Junta General

La dimisión del consejero provoca que el Consejo de Administración pase a estar formado por seis personas, lo que genera una situación potencialmente irregular desde el punto de vista legal. En este momento, Del Nido Carrasco tiene dos opciones para actuar conforme a la legalidad: nombrar un sustituto del cargo de Nervión Grande SL, o bien designar por primera vez un consejero de Sosteoil -que fue aprobada como miembro del Consejo en enero de 2025 y a día de hoy no ha tenido representación física-, ya que el actual presidente tiene facultad como administrador único de ambas sociedades. Si no se produce una designación, el Consejo se vería abocado a convocar una Junta General para regularizar la situación.

Para que los seis miembros del Consejo de Administración puedan actuar conforme a la legalidad deberán reunirse y convocar una Junta General de Accionistas. Sin embargo, es poco probable que se dé esta situación y seguramente Del Nido Carrasco asigne en los próximos días un nuevo consejero. Por el contrario, cumpliendo con su deber legal de diligencia, tres consejeros podrían solicitar la convocatoria del Consejo para abordar esta situación

Tras la dimisión de Marín, si no es sustituido, el Consejo de Administración estaría actuando bajo irregularidad en la estructura societaria. Esta no tiene efectos prácticos inmediatos si no es denunciada o declarada formalmente. Es decir, si un accionista pusiese de manifiesto esta situación, todas las decisiones desde la dimisión de Marín podrían llegar a ser declaradas nulas. Es por esto que, lo más seguro, veamos en los próximos días a Del Nido Carrasco actuar, posiblemente nombrando un nuevo consejero, ante la que puede que sea una de sus últimas decisiones como presidente del Sevilla Fútbol Club.