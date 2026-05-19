Oficial: Antonio Cordón no seguirá en el Sevilla FC

El Sevilla FC ha hecho oficial a través de sus medios oficiales que ha llegado a un acuerdo con Antonio Cordón para la rescisión de su contrato. El director deportivo llegó el verano pasado con la premisa de reconstruir el equipo a largo plazo con un presupuesto muy ajustado. Ahora, tras menos de un año en la entidad, se despide tras una temporada en la que ha sido muy señalado por la afición.

El Sevilla FC y Antonio Cordón han decidido de mutuo acuerdo concluir la relación laboral del hasta ahora Director de Fútbol de la entidad. Ambas partes han consensuado la resolución de su contrato tras la temporada 2025/26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División. El acuerdo se hará efectivo el 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga.

Noticias relacionadas

Antonio Cordón llegó en junio de 2025 para hacerse cargo de la parcela deportiva del primer equipo. El Sevilla FC agradece la labor y el trabajo de Antonio Cordón durante esta temporada y le desea lo mejor en el futuro.