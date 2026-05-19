El Sevilla FC lanza una venta privada con descuentos de hasta el 80% en artículos oficiales

Camisetas por menos de 20 euros y sudaderas a 15 euros. Esta es la nueva promoción que ha sacado el Sevilla FC. El equipo hispalense celebrará durante los días 20, 21 y 22 de mayo una venta privada de artículos oficiales con descuentos de hasta el 80%. La iniciativa permitirá adquirir productos de temporadas pasadas a precios reducidos, aunque las unidades serán limitadas.

Según informa el propio club, la venta tendrá lugar en la grada de Fondo del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El acceso se realizará por la puerta 19 y la salida por la puerta 14. El horario será de 12:00 a 20:00 horas los días 20 y 21 de mayo, mientras que el viernes 22 la apertura será a las 13:00 horas y se prolongará igualmente hasta las 20:00.

Cuándo es la venta del Sevilla FC

La primera jornada, el miércoles 20 de mayo, estará reservada exclusivamente a los socios abonados, rojos y blancos del club. Cada socio podrá acceder con un acompañante y deberá identificarse con su carné para poder entrar al recinto.

Los días 21 y 22 de mayo, la venta quedará abierta al público general, manteniendo las mismas condiciones de acceso. El club ha establecido además que no se permitirá la entrada con bolsas de otros establecimientos y que cada persona podrá adquirir un máximo de diez prendas.

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El pago de los productos solo podrá realizarse con tarjeta bancaria. Además, el Sevilla FC ha informado de que no se admitirán devoluciones una vez procesada la compra. Con esta venta privada, el club ofrece a sus aficionados la posibilidad de hacerse con productos oficiales sevillistas a precios por debajo de los habituales, en una promoción dirigida especialmente a sus seguidores más fieles.