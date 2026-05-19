Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Historia Adelante AndalucíaRomero de la Osa compra Sevilla FCCortes de tráfico Rocío 2026Mapa de sombra de SevillaDimisión Jorge Martín Sevilla FCHotel Benito VillamarínNuevas VPO Mairena del AljarafeMuertos JerezRehabilitación Fábrica VidrioSusana DíazPlaya dunas gigantesMacroparque trampolines SevillaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Sevilla FC

El Sevilla FC lanza una venta privada con descuentos de hasta el 80% en artículos oficiales

La promoción se celebrará los días 20, 21 y 22 de mayo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con acceso exclusivo para socios durante la primera jornada

El Sevilla FC lanza una venta privada con descuentos de hasta el 80% en artículos oficiales

El Sevilla FC lanza una venta privada con descuentos de hasta el 80% en artículos oficiales / Sevilla FC

El Correo

El Correo

Camisetas por menos de 20 euros y sudaderas a 15 euros. Esta es la nueva promoción que ha sacado el Sevilla FC. El equipo hispalense celebrará durante los días 20, 21 y 22 de mayo una venta privada de artículos oficiales con descuentos de hasta el 80%. La iniciativa permitirá adquirir productos de temporadas pasadas a precios reducidos, aunque las unidades serán limitadas.

Según informa el propio club, la venta tendrá lugar en la grada de Fondo del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El acceso se realizará por la puerta 19 y la salida por la puerta 14. El horario será de 12:00 a 20:00 horas los días 20 y 21 de mayo, mientras que el viernes 22 la apertura será a las 13:00 horas y se prolongará igualmente hasta las 20:00.

Cuándo es la venta del Sevilla FC

La primera jornada, el miércoles 20 de mayo, estará reservada exclusivamente a los socios abonados, rojos y blancos del club. Cada socio podrá acceder con un acompañante y deberá identificarse con su carné para poder entrar al recinto.

Los días 21 y 22 de mayo, la venta quedará abierta al público general, manteniendo las mismas condiciones de acceso. El club ha establecido además que no se permitirá la entrada con bolsas de otros establecimientos y que cada persona podrá adquirir un máximo de diez prendas.

Noticias relacionadas

El pago de los productos solo podrá realizarse con tarjeta bancaria. Además, el Sevilla FC ha informado de que no se admitirán devoluciones una vez procesada la compra. Con esta venta privada, el club ofrece a sus aficionados la posibilidad de hacerse con productos oficiales sevillistas a precios por debajo de los habituales, en una promoción dirigida especialmente a sus seguidores más fieles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
  2. Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: 'Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia
  3. Ayuntamiento y Sevilla FC llegan a un acuerdo por el nuevo Sánchez-Pizjuán: luz verde al proyecto, que arrancará en verano de 2027
  4. La agrupación de pequeños accionistas del Sevilla advierte ante la inminente venta a un fondo extranjero: 'Hemos perdido la identidad como club
  5. Aprobado el nuevo estadio Sánchez-Pizjuán: el Sevilla FC construirá un aparcamiento para vecinos, una plaza con pérgolas y zonas verdes a las afueras de la ciudad
  6. El Sevilla puede dar un paso más hacia la permanencia en un escenario favorable: el Espanyol no gana en el Sánchez-Pizjuán desde hace 15 años
  7. Las cuentas del descenso para el Sevilla FC: calendario, rivales y margen de error
  8. Alineación y horario del Sevilla-Real Madrid: otro gran ambiente para sellar la permanencia

El Sevilla FC lanza una venta privada con descuentos de hasta el 80% en artículos oficiales

Oficial: Antonio Cordón no seguirá en el Sevilla FC

Oficial: Antonio Cordón no seguirá en el Sevilla FC

La dimisión de Jorge Martín por discrepancias con el Consejo deja al Sevilla FC al borde de la irregularidad legal

César Romero de la Osa, abogado: "Si Sergio Ramos compra suficientes acciones del Sevilla FC, legalmente podría incluso vender el Sánchez-Pizjuán"

César Romero de la Osa, abogado: "Si Sergio Ramos compra suficientes acciones del Sevilla FC, legalmente podría incluso vender el Sánchez-Pizjuán"

Djibril Sow hace crítica tras conseguir el objetivo de la permanencia: "No fue una buena temporada, pero hemos crecido como equipo en las últimas semanas"

Djibril Sow hace crítica tras conseguir el objetivo de la permanencia: "No fue una buena temporada, pero hemos crecido como equipo en las últimas semanas"

Gudelj piensa ya en la próxima temporada una vez certificada la salvación: "El Sevilla merece estar en los puestos de arriba, el club sabrá como hacerlo"

Gudelj piensa ya en la próxima temporada una vez certificada la salvación: "El Sevilla merece estar en los puestos de arriba, el club sabrá como hacerlo"

Luis García Plaza, tras asegurar la permanencia del Sevilla: "Si no me quieren, no tendré problema en coger las maletas e irme, me he ganado que sean sinceros conmigo"

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Real Madrid: Kike Salas y Castrín, los mejores

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Real Madrid: Kike Salas y Castrín, los mejores
Tracking Pixel Contents