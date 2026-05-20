Joaquín Caparrós, en la presentación de la XIX edición del Mundialito de la Inmigración del Sevilla: "El fútbol nos da una oportunidad de divulgar valores"

"Sevilla es plural, rica y diversa". Con esa declaración arrancó Joaquín Caparrós, presidente de honor del Sevilla FC, la presentación de la XIX edición del Mundialito de Selecciones, una cita ya consolidada en el calendario social del club y que volverá a celebrarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios bajo el impulso de la Fundación Sevilla FC.

El acto volvió a poner el foco en el papel integrador del fútbol en una ciudad marcada por su diversidad, tal y como explicó el propio Caparrós, "la Fundación 1890 tiene marcada esencialmente la lucha por la inclusión a todos los niveles", en una iniciativa que apuesta “de forma pública y contundente por la integración y la convivencia”. Una idea que vertebra un torneo que va mucho más allá de lo deportivo.

El Mundialito reunirá, un año más, a distintas comunidades migrantes asentadas en Sevilla, en un mensaje que el club quiso dejar claro desde el primer momento: "Tanto en el terreno de juego como fuera de él, todos tenemos los mismos derechos". Una declaración que se traslada directamente a una ciudad que, como recordó el presidente de honor, abre sus puertas "a quienes se encuentran lejos de sus países de origen, en busca de una vida mejor", subrayando que "nuestra responsabilidad es estar con ellos".

Caparrós y el fútbol como herramienta de cohesión

En ese contexto, el Sevilla FC refuerza su compromiso social utilizando el fútbol como herramienta de cohesión. "El fútbol nos da una oportunidad de divulgar valores necesarios en la sociedad: respeto, tolerancia, igualdad de oportunidades, juego limpio y espíritu de superación", explicó Caparrós, enlazando el deporte con una dimensión educativa que el club viene potenciando a través de su fundación.

La cita contará nuevamente con la participación de equipos representativos de distintas nacionalidades, con una mención especial para el conjunto de refugiados, al que el club vuelve a invitar "un año más a participar en esta competición". Un gesto que refuerza el carácter inclusivo de un torneo que ha ido creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una referencia.

Con el respaldo de instituciones públicas, la XIX edición del Mundialito reafirma su objetivo principal: generar convivencia a través del deporte. "Todas las personas, de cualquier nivel social, idea religiosa o política, deben poder disfrutar y competir", apuntó Caparrós, antes de cerrar con una idea que resume el espíritu del torneo: que gane el mejor, sí, "pero sobre todo que gane la convivencia".