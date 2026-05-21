Alineación probable del Sevilla en Balaídos ante el Celta: Sow puede cerrar la temporada en su partido 100 oficial como sevillista

El Sevilla Fútbol Club dirá adiós a otra temporada en Balaídos. Tras conseguir la salvación de forma matemática ante el Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán sin que la derrotara por la mínima importara, los de Luis García Plaza cerrarán LaLiga contra el Celta de Vigo, que se juega asegurar la sexta plaza para ir a Europa League la próxima temporada.

La semana sevillista ha estado marcada por el alivio deportivo, pero también por la incertidumbre institucional. Con la venta del club aún estancada, la salida de Antonio Cordón y un verano que se presume movido en Nervión, el foco vuelve a estar más en los despachos que en un partido ya intrascendente para los nervionenses. También el futuro de García Plaza queda en el aire, después de haber logrado el objetivo para el que fue contratado.

Entrenamiento del Sevilla FC este jueves en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Sevilla FC

En lo deportivo, el nombre propio es Nico Guillén. El canterano onubense ha vuelto a trabajar con el primer equipo y, una vez asegurada la permanencia, apunta a tener sus primeros minutos oficiales con el Sevilla. Su posible estreno aparece como uno de los principales alicientes de un encuentro que también puede servir de despedida para varios futbolistas que terminan contrato o cesión.

El encuentro también puede servir como despedida para varios futbolistas. Acaban contrato o cesión nombres como César Azpilicueta, Alexis Sánchez, Januzaj, Nemanja Gudelj, Orjan Nyland, Odysseas Vlachodimos, Batista Mendy o Neal Maupay, por lo que Balaídos podría ser la última fotografía con la camiseta sevillista para una parte importante del vestuario. Especialmente significativo es el caso del guardameta griego, uno de los pocos refuerzos que ha logrado ganarse el reconocimiento de la afición en una temporada de enorme desgaste.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

García Plaza puede alterar el once en la despedida de la temporada

Sin nada en juego, Luis García Plaza podría alinear a jugadores cuyos contratos están próximos a espirar. Así, Vlachodimos tras una gran temporada, puede tener 45 minutos como Orjan Nyland, con Juanlu como lateral diestro, Azpilicueta en el eje junto a Kike, poniendo fin a una temporada difícil en cuanto a lesiones, y Suazo en la izquierda.

Djibril Sow, que si juega cumplirá su partido 100 oficial con el Sevilla entre todas las competiciones desde que llegó -ha ganado en 26, empatado 26 y perdido 47, con 8 goles y 15 asistencias en 6.498 minutos-, podría ser el centrocampista adelantado con Nemanja Gudelj como pivote y el joven Nico Guillén estrenándose en Primera como acompañante del capitán sevillista en Balaídos.

De dicha forma, Rubén Vargas o Chidera Ejuke podrían ser uno de los tres del ataque, con Alexis Sánchez previsiblemente como fijo, y con Akor Adams o Maupay cerrando la delantera.

A las puertas de un Mundial y un mercado de fichajes, varios jugadores querrán acabar la temporada de la mejor manera posible, revalorizándose y buscando opciones de futuro y, los que sigan, demostrando que todos los días son buen momento para demostrar por qué merecen un hueco en la entidad.