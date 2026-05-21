Celta de Vigo - Sevilla: horario y dónde ver el partido de la última jornada de Liga en Balaídos

El Sevilla Fútbol Club cerrará LaLiga EA Sports en Balaídos. Todo indicaba a un partido ante el Celta de Vigo con la permanencia en juego, pero tras vencer al Villarreal esta quedó encaminada y certificada en la jornada 37 incluso perdiendo contra el Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por tanto, el único equipo que tiene un aliciente clasificatorio es el conjunto de Claudio Giráldez, que llega con 51 puntos al duelo por 48 del Getafe, que le gana el goal average, por lo que con un empate ante los sevillistas certificarían los vigueses una sexta plaza que dará acceso a la Europa League.

La situación deja a los nervionenses más pendientes de lo que ocurra en los despachos con una venta estancada que con lo que suceda en el campo, pero para el preparador madrileño será otra prueba más en el Sevilla y puede que también su última al frente del club si no termina quedándose en un verano que viene convulso en el barrio de Nervión.

Nico Guillén puede estrenarse con el Sevilla en Balaídos

En el capítulo de altas y bajas en el Sevilla para un choque liguero intrascendente destaca el nombre de Nico Guillén, la gran perla de la carretera de Utrera. El canterano ya entrenó a las órdenes de García Plaza en la previa de la Real Sociedad y entró en la lista de citados.

Este sábado apunta a sumar sus primeros minutos como sevillista. Una vez conseguido el objetivo de la permanencia, Luis García Plaza ha vuelto a contar con el onubense en los entrenamientos y seguramente debute oficialmente con el Sevilla FC. El centrocampista, que resalta por su despliegue físico y temple con balón, ha sumado minutos también con Sevilla C en una temporada en la que se ha consolidado con el Sevilla Atlético.

Horario del partido entre Celta y Sevilla

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza se medirán en la jornada 38, última del campeonato de LaLiga EA Sports, este sábado 23 de mayo a partir de las 21:00 en el estadio de Balaídos.

En los cinco encuentros más recientes en el feudo celtiña, el Sevilla ganó dos, ambos en 2021 por 0-1 y 3-4, empató los dos siguientes 1-1, y perdió en el de la campaña pasada por 3-2 en un partido loco en el que se pusieron con uno menos por delante los vigueses y no consiguieron empatar los sevillistas.

Dónde ver por televisión el Celta de Vigo-Sevilla FC

El encuentro entre el Celta de Vigo de Claudio Giráldez y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, de la jornada 38, última del campeonato de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange), dial del Multifútbol para la jornada unificada, por Movistar LaLiga 5 (dial 169 en Movistar y 418 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.