¿Están rotas las negociaciones por la venta del Sevilla FC? Guerra de versiones entre el club y el grupo liderado por Sergio Ramos

El Sevilla Fútbol Club se encuentra en una encrucijada histórica. Lo que parecía un principio de acuerdo cerrado y suscrito para la compraventa de la entidad entre las familias mayoritarias y el grupo liderado por Sergio Ramos, junto al fondo estadounidense Five Eleven Capital, ha sufrido un vuelco dramático. La espantada del grupo inversor mexicano, que aportaba el principal músculo financiero, ha dejado la operación al borde del abismo.

Con una cifra global que ronda los 450 millones de euros entre la asunción de deuda y la posterior ampliación de capital, la falta de un banco de primer orden que avale las garantías de pago exigidas por los vendedores ha desatado una tormenta en los despachos de Nervión. El periodo de exclusividad legal expira el 31 de mayo (siendo el viernes 29 el último día hábil bancario) y, de no presentarse los avales, el acuerdo no llegará a ningún puerto.

Ante este escenario crítico, la realidad de la negociación se ha fragmentado en dos versiones opuestas que reflejan una profunda guerra en el núcleo de la operación.

La versión desde el Sevilla FC: sin avales no hay operación

Desde las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, la perspectiva es de máxima alerta. Fuentes del club informan a El Correo de Andalucía que el problema que mantiene la venta en el aire no radica en la parte embargada del paquete accionarial. Durante la verificación jurídica del 88% del capital social (más de 86.000 acciones), se detectó que entre 12.000 y 13.000 acciones arrastran prendas y embargos.

Sin embargo, la entidad sostiene con firmeza que estos títulos no son el motivo de la parálisis. Argumentan que existe un volumen de acciones limpias más que suficiente para cumplir con el contrato, superando holgadamente el mínimo del 60% de títulos libres de cargas necesarios para validar legalmente la firma, un extremo que el propio abogado de Sergio Ramos, Julio Senn, pudo comprobar de primera mano, según fuentes de la negociación han confirmado a El Correo de Andalucía.

Para el club, la raíz del conflicto es puramente monetaria: los compradores simplemente no tienen el dinero tras la marcha de los inversores mexicanos. La hoja de ruta financiera estipulaba que el 60% del pago debía realizarse en el momento de la firma, mientras que el 40% restante se dividiría en dos hitos posteriores, del 20% cada uno. No obstante, tal y como apuntan desde la negociación a El Correo de Andalucía: "Los vendedores, con la resistencia a acreditar los fondos que han mostrado el grupo inversor a lo largo de estos meses, combinada con los bulos que van surgiendo a pocos días de que se cierren los plazos, confirma sus temores de que no hay nada detrás de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, desgraciadamente".

En el extremo opuesto, la posición que defienden los compradores destila una calma y un optimismo que contrastan con la urgencia del club. Desde el entorno del fondo de inversión y del futbolista camero se traslada que el acuerdo vinculante exigía que las acciones a adquirir estuvieran completamente liberadas de cualquier tipo de carga en el instante de la firma final, una condición que no se está cumpliendo por parte de los vendedores.

En respuesta, la versión desde la posición vendedora es clara: "Hay seguridad entre los allegados de que todos estos grupos tienen acciones libres, perfectamente preparadas e identificadas para venderlas. La mentira es tan grande -de que no hay acciones para comprar-, porque los señores que han firmado se juntan en la Junta General representando en torno al 80% del capital social. Eso es ridículo”, sentencia.

Respecto a la pérdida del socio mexicano y la consecuente falta de avales bancarios, la postura compradora minimiza el contratiempo calificándolo como un detalle que no impedirá el cierre de la transacción. Fuentes cercanas a la operación aseguran que "un fondo de inversión acostumbrado a operar en grandes mercados internacionales tiene la capacidad y la flexibilidad necesarias para reestructurar su red de financiación y encontrar nuevos avales sin mayores complicaciones".

Los compradores rebajan la crisis y confían en cerrar la operación

Además, lejos de ver el 31 de mayo como un límite infranqueable, desde la negociación sugieren que la fecha es prorrogable en caso de que las dos partes lo consideren. Confían en que la existencia de elevadas penalizaciones económicas para ambas partes en caso de ruptura forzará una ampliación de los plazos para salvar la operación. En todo caso, la parte compradora ve en el 31 de mayo una fecha límite y desean que se cierre en el menor de los plazos posibles.

Sin embargo, sin dinero real sobre la mesa, el tiempo corre en contra del grupo de Ramos. En caso de que el pacto actual colapse definitivamente en los próximos días, la propiedad del Sevilla FC no quedará necesariamente en las manos actuales: otros dos fondos de inversión se mantienen en la recámara, atentos y preparados para irrumpir en escena si los americanos no logran reactivar sus avales a contrarreloj.