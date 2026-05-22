Azpilicueta anuncia su retirada del fútbol tras una temporada complicada en el Sevilla FC: “Ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa”

César Azpilicueta ha anunciado este viernes 22 de mayo su retirada del fútbol profesional. El defensa navarro, que ha vivido una temporada complicada en el Sevilla FC marcada por las lesiones y los problemas musculares, ha confirmado su decisión a través de una carta de despedida en la que reconoce que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa.

“Querido fútbol: hoy quiero compartir que esta temporada será la última de mi carrera como futbolista profesional”, comienza el comunicado del jugador. Azpilicueta cierra así una trayectoria de veinte temporadas como profesional, en la que ha defendido las camisetas de Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea, Atlético de Madrid y Sevilla FC, además de representar a la selección española.

Su último año como futbolista ha estado condicionado por los problemas físicos. En el Sevilla FC, Azpilicueta no ha podido tener la continuidad esperada por una temporada llena de contratiempos musculares. Aun así, el jugador ha mantenido su compromiso con el vestuario en un curso especialmente exigente para el equipo, que ha tenido que pelear por la permanencia, y se despedirá en el último partido en Vigo.

Aunque su protagonismo sobre el césped se ha visto reducido, el defensa ha ejercido un papel importante desde la zaga en la primera vuelta de la Liga y, posteriormente, en las últimas jornadas desde el banquillo y dentro del grupo. Su experiencia, liderazgo y compromiso han sido valorados en una plantilla que ha atravesado momentos difíciles durante la temporada.

Su último partido será en Vigo

En su carta, Azpilicueta reconoce que no ha sido sencillo poner punto final a su carrera. “Siendo sincero, aunque me he intentado preparar para este momento, me ha costado escribir esta carta”, señala el futbolista, que recuerda sus inicios en Pamplona, cuando empezó a jugar al fútbol con sus compañeros de colegio sin imaginar “el increíble viaje” que le esperaba.

El navarro también ha querido agradecer el apoyo recibido durante toda su trayectoria. “Estoy agradecido por cada momento: las victorias, las derrotas duras, los retos y, sobre todo, por las personas que he conocido y amistades que he hecho”, expresa en su despedida.

Azpilicueta dedica además unas palabras a todos los clubes por los que ha pasado y a los aficionados que le han acompañado durante su carrera. “Espero que hayáis visto a un jugador que siempre dio todo por vuestros colores, con orgullo y corazón”, afirma el defensa.

También ha tenido un recuerdo especial para su familia, a la que agradece haber estado siempre a su lado en los momentos más complicados. “No habría logrado nada de esto sin vosotros”, escribe el jugador, que cierra su etapa como profesional con un mensaje de gratitud.

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“El fútbol me ha enseñado muchos valores: trabajo en equipo, sacrificio, humildad y respeto”, concluye Azpilicueta, que se despide con el recuerdo de una carrera marcada por la regularidad, el liderazgo y una larga trayectoria en la élite.