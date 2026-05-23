El análisis de Claudio Giráldez sobre el Sevilla: "Han jugado en una posición en la que no esperaban estar y eso, seguramente, los ha atenazado y los va a liberar de cara a este partido"

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, compareció en la sala de prensa en la previa del partido contra el Sevilla Fútbol Club, en la que los vigueses se juegan atar la Europa League.

Cómo ve al Sevilla: "Tiene más talento y capacidad individual de lo que dice la temporada. Han jugado en una posición en la que no esperaban estar y eso, seguramente, los ha atenazado y los va a liberar de cara a este partido. Son jugadores profesionales y, además, tienen un entrenador que sabemos que los va a apretar, muy competitivo. Es un poco incógnita el planteamiento y el tipo de alineación que pueden sacar. Va a ser un equipo profesional y nos va a poner las cosas complicadas como nos las puso el Getafe el año pasado en una situación parecida en la última jornada".

Diferencias entre Europa League y la Conference League: "Tenemos que ganar este partido para jugar la Europa League, quedar sextos después del año pasado haber quedado séptimos y también hay una compensación económica importante para el club. A mayores, tenemos una deuda con nuestros aficionados por los últimos partidos que hemos jugado en casa. Estoy de acuerdo con que debe ser una fiesta, pase lo que pase en el partido, y que sea el broche de oro de una temporada buenísima. Es muy difícil jugar un partido en el que solo tienes que ganar cosas. Todo el mundo quiere jugar la Europa League, nos hemos quedado con un recuerdo muy bonito de la competición".

Renovación de Iago Aspas: "Entró por la puerta, nosotros estábamos preparando el vídeo, y nos lo dijo. Así es él, de natural y espontáneo. Evidentemente, yo tenía mis ideas por parte del club, pero fue todo en estos últimos días. Siempre fui optimista, nunca me imaginé un Celta sin Iago la temporada que viene. Es el referente de todo el Celta y nuestro capitán y emblema. No hay jugadores en el mundo ni cerca de nosotros en los siguientes años que nos puedan dar lo que Iago nos puede dar en una acción. Tenemos que gestionar muy bien las cargas, parecido lo que hemos hecho este año. Es una persona única y un futbolista único e irrepetible".

Continuidad de Mingueza: "No se ha despedido, para nada. Tengo más dudas de lo que pueda pasar. No puedo dar ni mi opinión, si soy optimista o no. Veremos un poco qué pasa. Sé que llevan todo el año hablando y creo que el verano va a ser así. Sabéis el gusto que tengo por Mingueza como futbolista. Cuanto antes se acabe el culebrón, mejor para él y para todos".

Marcos Alonso: "El tema está igual. Esperando y respetando los tiempos. Que Iago haya dicho una cosa no significa que Marcos vaya a decir lo mismo, ni que lo tenga que decir ya. Soy optimista".