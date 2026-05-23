El Sevilla cierra LaLiga en Balaídos con el adiós a Azpilicueta en un curso complicado en Nervión

LaLiga baja el telón con un duelo que confronta dinámicas diametralmente opuestas en Balaídos. El Celta de Claudio Giráldez llega con la obligación de certificar el billete a Europa League, algo que puede lograr con un punto ante un Sevilla Fútbol Club que se presenta en Vigo con la permanencia atada tras la pasada fecha y con una mirada al adiós definitivo de Azpilicueta y a la marcha de varios jugadores que acaban contrato,

Será un choque sin tensión clasificatoria para los de Luis García Plaza, pero con emociones, con un futuro incierto por delante y con el deber de culminar un año que precisamente fácil no ha sido y que ha requerido de la necesaria implicación de su gente para no llegar a esta última jornada con el corazón en un puño.

El adiós de César Azpilicueta

El gran foco de atención de la noche estará sobre el césped con un nombre propio indiscutible. César Azpilicueta anunció este viernes de forma oficial su retirada del fútbol profesional tras veinte temporadas en la élite. El zaguero de Zizur Mayor pondrá fin a una larga travesía por el balompié, impecable, en un curso difícil en Nervión por más lesiones de las esperadas a lo largo del año.

Luis García Plaza, rendido al navarro, confirmó que sería de la partida en Balaídos para recibir un homenaje a la altura de un profesional con 800 partidos a la espalda: "Lo normal es que entre César, como hicimos en Villarreal. Ya me lo comunicó hace unos días, porque hablamos mucho de fútbol, ha sido un honor dirigir a un jugador como César. Ejemplo en muchas otras cosas. Me hablaron de él cuando empezó en Osasuna, un amigo en común me dijo ‘este es pata negra’. No se me olvidará. Hace muchos, muchos años. He coincidido en su final y es pata negra, merece la pena haber coincidido con él. Le deseo lo mejor en su vida y mañana va a jugar".

Será la última batalla de un César Azpilicueta ejemplarizante que se despedirá con el orgullo intacto en una tierra en la que otro de sus contemporáneos en el verde ha decidido continuar, Iago Aspas, que renueva un año más para defender el escudo del Celta a las órdenes de un Claudio Giráldez que sigue dando pasos al frente en el fútbol profesional.

Cien duelos oficiales de Djibril Sow y la ilusión canterana de Nico Guillén

Dejando a un lado el adiós del internacional español, el Celta-Sevilla, con alicientes clasificatorios sólo para los vigueses, ofrece un interesante plano estadístico en el lado sevillista. Djibril Sow, si tiene minutos, alcanzará los cien partidos oficiales con la camiseta sevillista en Vigo, una cifra redonda que premia su regularidad tras una campaña en la que volverá a situarse en el mercado.

Mirando al futuro, la gran atracción para la afición de Nervión es el posible debut del canterano Nico Guillén. La gran perla de la carretera de Utrera ha entrado con fuerza en los planes del primer equipo tras consolidarse en el filial. El centrocampista onubense destaca por su despliegue físico y su temple con el balón, virtudes que el técnico madrileño puede contemplar en un duelo de probaturas y en un marco inmejorable para hacer debutar a otro de los talentos surgidos en Nervión.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Luis García Plaza, a la espera de un futuro incierto

En Balaídos también tendrá tensión Luis García Plaza, aunque la salvación esté ya en casa. Su continuidad como técnico sevillista está en el aire debido a la parálisis institucional que vive el club, en pleno proceso de una venta que se dilata mientras cada bando aprieta para rebajar exigencias.

Tras la marcha de Antonio Cordón, el madrileño ha dejado claro que lo que no debe faltar es tiempo para echar andar al Sevilla del futuro, pero que esperará mientras llega el momento por si es él a quien encomiendan el próximo año: "Llevo poco aquí pero tienes tu corazoncito sevillista. Yo quiero lo mejor para el Sevilla, si lo mejor es que entre alguien de fuera y tenga que salir yo, estaré contento. Si no es así, tenemos que saber cuanto antes por donde tirar. Somos un equipo que vamos a ir a la guerra con una economía de las más bajas de LaLiga. Cuanto antes nos movamos mejor. Si me tengo que ir, todo el cariño de los sevillistas lo llevaré en mi corazón. Estamos parados, no podemos sacar el talonario. El futuro es de mucho sufrimiento para hacer un equipo y traer jugadores, el objetivo va a ser salvarnos cuanto antes mejor, no sufrir por lo menos. Necesitamos hablar con jugadores, iniciar, cuando va a comenzar la pretemporada… y está todo parado. No puedo decir al club que fiche cuando leo que el plazo termino el viernes. Si es para bien, me iré con la cabeza alta de haber colaborado de que ese grupo llegue con el equipo en Primera, y si no, necesito ponerme a trabajar. Vamos con retraso, con desventaja económica con los rivales, y si hay cuatro o cinco futbolistas libres, como se escapen, no podemos ir al mercado a un traspaso. Ojalá todo se acelere, no por mí, por el Sevilla".