Orjan Nyland se despide del Sevilla: "Siempre lo voy a llevar en el corazón, no nací siendo sevillista, pero me moriré siéndolo"

Orjan Nyland se despidió este pasado domingo del Sevilla Fútbol Club tras tres temporadas. El meta noruego que irá al Mundial 2026 con su selección dijo adiós al conjunto nervionense como titular en Vigo en la derrota por 1-0 ante el Celta en Balaídos en la que pudo hacer más en el tanto de Ilaix Moriba. Sin nada en juego, Luis García Plaza premió al de Volda para poner fin a una andadura en Nervión de tres años con 66 partidos disputados.

Fue el mismo portero, que termina contrato el 30 de junio, quien hizo balance de su paso por el Sevilla al término del encuentro, comentando en los micrófonos del club que sin nacer siendo sevillista sí que probablemente muera siéndolo.

Análisis del partido: "La primera parte ha sido muy buena, hemos hecho lo planeado, estuvimos tranquilos con el balón y robamos en campo contrario y tuvimos varias oportunidades de ir 0-1. La segunda parte fue contraria, no podíamos dar tres o cuatro pases seguidos y le dábamos el balón muy fácil a ellos y por eso llegaban más fácil a nuestra portería, pero fue un partido de dos partes diferentes. Ellos subieron el nivel en la segunda y vimos por qué ellos estaban luchando por puestos de Europa".

Cómo está Nyland personalmente tras tres temporadas en el Sevilla: "Ha sido una temporada dura como las dos anteriores. No ha sido fácil para mí personalmente, he intentado dejarme el alma en cada entrenamiento, en cada partido que me ha tocado jugar, pero no ha sido fácil. Estoy muy contento por haber conseguido el objetivo de quedarnos en Primera, han sido tres años muy difíciles".

Despedida: "Sólo quería agradecer mi tiempo aquí, a toda la gente que he conocido, la afición que siempre ha estado ahí en lo bueno y lo malo y ha sido un orgullo para mí defender este escudo también y ahora tocan otras cosas, pero siempre voy a llevar al Sevilla en mi corazón. Yo tampoco nací como un sevillista pero seguramente voy a morir como uno".

Nyland se marcha agradeciendo a todos su paso por el Sevilla: "Me encanta la ciudad, el club, obviamente nos hubiese gustado pelear por otras cosas, pero en lo malo también hemos visto cómo está la gente, los trabajadores y la afición, hemos conseguido todo porque estábamos juntos. Sé que es difícil, pero estoy seguro que el Sevilla va a volver a estar donde se merece".