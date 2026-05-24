Las emotivas palabras de César Azpilicueta tras su retirada: "No me podía ir dejando al Sevilla en Segunda División, me voy tranquilo y en paz, quería ayudar"

César Azpilicueta hizo oficial el pasado viernes su retirada del fútbol poniendo fin a una extensa y exitosa carrera deportiva de veinte años en la élite. El zaguero sevillista comunicó su decisión en la previa del Celta-Sevilla, encuentro que disputó en su totalidad y como capitán y tras el que habló en los micrófonos del club y en zona mixta.

El navarro valoró la experiencia que se lleva de un último año en Nervión tras haber defendido las camisetas de Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea y Atlético de Madrid, previamente, como de haber sido internacional con la selección española.

Azpilicueta se marcha "tranquilo y en paz" tras conseguir la permanencia con el Sevilla: "La verdad es que las temporadas pasan volando, jugando cada tres días, vas, vas, vas. No tienes tiempo de disfrutar nada más que vas y vuelves y a calentar y a jugar. Y así es el fútbol, la verdad es que lo he disfrutado al máximo. Hoy he podido, con la suerte también de los compañeros, de cederme el brazalete, de disfrutar con mi familia, de jugar los 90 minutos. La verdad es que me voy tranquilo y en paz. No me podía ir dejando a este club en segunda división, que quería ayudar. Me ha permitido el físico estar en los últimos cinco partidos, participar en dos. Muy agradecido, contento, porque sabíamos que era una temporada difícil después de Pamplona. Y me voy muy satisfecho de haber podido defender estos colores esta temporada".

Un día especial: "La verdad que un día especial. Nunca sabes cuándo llega y en este caso ha llegado hoy".

Azpilicueta se centra en comentar el Mundial y no se ve de momento como entrenador

Futuro como entrenador: "No, en el momento la verdad que no estoy pensando en sacarme el título de entrenador. Es algo que lo llevo natural, intentas ayudar desde donde toca, sobre todo en una situación de máxima presión, en una situación crítica como hemos estado, especialmente después de la derrota en Pamplona. Ha tocado arrimar del hombro desde donde tocara y con toda la ayuda y echando la vista atrás lo hemos conseguido. Está claro que el trabajo ha sido muy bueno".

César Azpilicueta lucha con Iago Aspas por un balón en el Celta-Sevilla de Liga / Salvador Sas / EFE

Mucho cariño en el Sevilla desde que anunció la retirada: "Sí, muchos. La verdad que he sentido el cariño desde que la anuncié. Ha sido increíble, no me lo esperaba. He compartido muchísimos momentos con tantísimos compañeros, rivales, entrenadores, gente de staff, dirigentes, todo. Cuando he hecho la vista atrás son muchos años, los he disfrutado muchísimo y ahora toca una nueva etapa y voy con la mayor de las ilusiones a dar lo mejor de mí".

Comentarista en la BBC en el Mundial 2026: "Sí, la verdad que era una oportunidad que me apetecía. Formaré parte del equipo de la BBC para comentar el Mundial y una experiencia nueva y a ver qué tal va".