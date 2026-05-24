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Sevilla Fútbol Club

El mensaje de Luis García Plaza a la plantilla del Sevilla por conseguir la permanencia: "Han salvado una situación crítica"

"En la primera parte creo que hemos estado bien, sobre todo con balón, en la segunda, ellos han sido superiores y merecían ganar"

Luis García Plaza, en el Celta-Sevilla de Liga

Luis García Plaza, en el Celta-Sevilla de Liga / Sevilla FC

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en Balaídos tras el encuentro contra el Celta de Vigo que finalizó con victoria por la mínima del conjunto de Claudio Giráldez. El gol lo marcó Ilaix Moriba con un tiro desde fuera del área que no acertó a atajar Orjan Nyland en su despedida del cuadro nervionense.

Valoración del último partido de la temporada: "Creo que en la primera parte jugamos bien y tuvimos la pelota. Nos faltó hacer más daño cuando llegamos a tres cuartos, hay que tener más colmillo y hambre de hacer gol. La segunda no me ha gustado, hemos tenido muchos desajustes, yendo a la presión muy rápido, impacientes con el balón; hemos estado muy mal. Al final, ellos tienen mucha calidad, por eso están arriba y por eso van a jugar competición europea".

Más del análisis: "En la primera parte creo que hemos estado bien, sobre todo con balón. Entonces, a ellos les hemos hecho defender, que es lo que queríamos y era donde les podíamos hacer daño. Nos ha faltado un poco más de colmillo, de instinto para ponernos por delante. Mi opinión es que en la primera parte hemo estado mejor. En la segunda, ellos han sido superiores y merecían ganar. Pero si te pones 0-1 en la primera parte... Vienes a un campo de Europa League como un equipo que está luchando por no descender, tenemos que ser más constantes en mantener lo de la primera parte más tiempo. Hemos estado mal sin balón en la segunda; siempre tienes que defender, siempre desajustado... Han sido merecedores en la segunda parte de la victoria. No tengo nada que decir".

Fin de temporada: "Creo que hay equipo. Felicito a los chicos, han salvado una situación crítica. Felicito a César, que cuando se retire disfrute. A pensar en la temporada que viene y ya está. El balance es que el objetivo se ha cumplido. Muy contentos por eso. Mallorca y Girona, si no recuerdo mal, ha sido un drama. Hay que valorar que estábamos en un grupo donde podía caer cualquiera".

Nico Guillén, sin minutos: "Podría haber metido a Nico, pero Nema lleva muchísimo tiempo en la entidad y se merecía esos minutos también. Siempre digo que la cantera está para algo, para darle minutos. Tenemos el ejemplo del Celta".

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Gol del Celta y falta previa a Sow: "Puede ser que el árbitro no la vea, pero el VAR... Si Djibril quiere salir y el otro le agarra, no le deja entrar con la pelota. Nos pasó el otro día con el Madrid también, en el gol, y al final son resultados de 1-0. Menos mal que no nos ha hecho falta. Nos hemos reído con el banquillo del Celta porque es una jugada preparada para bloquear, pero bueno. Ya está. Creo que es falta clara. Aun así, aunque no hubiera entrado eso, creo que ellos merecían meter algún que otro gol. Pero esa falta era muy clara".

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