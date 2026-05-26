Vlachodimos, Kike Salas, Akor Adams, Oso o Sow: ¿Quién ha sido para ti el mejor jugador del Sevilla esta temporada?

El Sevilla FC salvó los muebles en las últimas jornadas tras varios triunfos que sellaron la permanencia. El equipo de Luis García Plaza sumó tres victorias consecutivas, dos de ellas con el apoyo del manicomio del Pizjuán, que le permitió acudir con tranquilidad en los dos últimos partidos. A pesar de las dos derrotas, frente al Real Madrid y al Celta de Vigo, le sirvió para salvarse por un punto de diferencia frente al descenso que marcaba el Mallorca.

La temporada ha sido muy dura para los sevillistas. Esa es la realidad. Jornada tras jornada han vivido un gran sufrimiento para intentar conseguir una victoria o al menos puntuar en los campos de España. De hecho, el conjunto hispalense ha hincado la rodilla hasta en 19 ocasiones, equivalente a una vuelta completa. Unas cifras catastróficas que les ha dado para salvarse por un suspiro, o mejor dicho por un penalti parado a Stuani en el último minuto. Sin esa parada, el Sevilla FC estaría descendido.

¿Quién ha sido el mejor jugador del Sevilla FC?

Es de justicia colocar en esta encuesta a Vlachodimos. El portero griego ha sido un líder durante toda la temporada, tanto dentro como fuera del campo. Ha aportado su experiencia bajo palos y ha mostrado su seguridad con paradas de gran mérito salvando muchos puntos. Y no es poca cosa. La defensa sevillista ha sido una sangría a lo largo de la temporada con 61 goles en contra. Tan sólo lo supera el Levante y la Real Sociedad con 61 tantos. A pesar de estos datos, el cedido del Newcastle es uno de los favoritos a ganar la encuesta.

En la defensa ha tenido un gran protagonismo la cantera con Carmona, Juanlu, Kike Salas, Castrín y Oso. Con mayor o menos acierto, todos han mostrado su actitud y su corazón por mantener al equipo de Nervión en Primera División. Kike Salas ha finalizado a un gran nivel siendo poderoso en el juego aéreo y rápido al corte, aunque sigue teniendo esos problemas de salida de balón. A su izquierda, el jugador revelación de la temporada ha sido Oso. Su proyección en banda y su capacidad para centrar al área fue muy importante en la etapa de Almeyda, quien confió en él para darle la oportunidad. Con Luis García Plaza, jugaba de extremo junto a Suazo para rearmar esa banda izquierda.

En el centro del campo, el Sevilla le ha faltado un mediocampista creador de juego. Algo que le viene ocurriendo en las últimas temporadas y debe buscar en el mercado veraniego. A pesar de los problemas de lesiones, Sow ha sido el futbolista más regular en el centro del campo. El suizo ha llegado con más facilidad al área contraria y eso se refleja en datos. Sus 5 goles, siendo el segundo máximo anotador, y 4 asistencias le dan unos registros para estar en esta encuesta.

Por último, Akor Adams ha sido el delantero más anotador de la plantilla: 10 goles y 3 asistencias. El ariete llegó en el mercado invernal de la mano de Víctor Orta por más de cinco millones de euros -una cantidad importante sabiendo la situación del club- para hacerse con sus servicios. Tras una primera temporada con lesiones, en este 2026 se ha consagrado como el delantero estrella del cuadro sevillista. Sin sus 13 aportaciones de gol -diez goles y tres asistencias- el Sevilla hubiera dejado de sumar 20 puntos. Ahí es nada.