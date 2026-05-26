Las notas de los jugadores del Sevilla en la temporada: las paradas de Vlachodimos, el nivel de Kike Salas y los goles de Akor Adams sellan la permanencia

El Sevilla Fútbol Club cerró una temporada de enorme sufrimiento salvando la permanencia en las últimas jornadas. El equipo de Luis García Plaza, quien sustituyó a Matías Almeyda para el tramo final de Liga, reaccionó a tiempo con tres victorias consecutivas, dos de ellas al calor de un Ramón Sánchez-Pizjuán decisivo, que le permitieron llegar con cierto margen a los últimos tres partidos de campeonato. Aunque las derrotas ante Real Madrid y Celta apretaron de nuevo la clasificación, el conjunto nervionense terminó manteniéndose en Primera por apenas un punto sobre el descenso, marcado por el Mallorca.

El curso, aun con el objetivo mínimo cumplido, deja un balance muy preocupante. El Sevilla perdió 19 partidos, el equivalente a una vuelta completa, y vivió instalado casi siempre en la angustia. La salvación llegó por detalles mínimos, hasta el punto de que un penalti detenido a Stuani en el último minuto acabó teniendo valor de permanencia.

Las notas de los entrenadores del Sevilla FC esta temporada

(8) Luis García Plaza Llegó para salvar los muebles y con 12 puntos de 29, enlazando tres victorias consecutivas ante Real Sociedad, Espanyol y Villarreal en La Cerámica, ha conseguido la permanencia. En una situación límite, difícil valorar lo propuesto por momentos, pero los resultados respaldaron su idea y se vio a un Sevilla más ordenado y menos caótico. Fue capaz de levantar al equipo tras el varapalo de Pamplona.

(5) Matías Almeyda Empezó con fuerza en el banquillo sevillista, enlazando un más que buen primer mes de competición, convenciendo con su idea y con victorias importantes como la del Barça, pero ahí empezó a apagarse todo. Las derrotas consecutivas y las malas rachas llegaron hasta firmar un 2026 con 11 puntos de 36, algo que precipitó la decisión de prescindir de él tras caer con el Valencia en Nervión. Lo dejó fuera del descenso y ahí es donde terminó.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

Porteros

(9) Odysseas Vlachodimos En Elche o ante el Stuani contra el Girona en Nervión. Un portero que siempre dio puntos, el mismo que también en Vallecas se vistió de héroe para aguantar lo indecible y que el Sevilla terminara ganando en el tramo final. Su llegada como cedido desde el Newcastle sentó a Nyland el 20 de septiembre y desde ahí nunca perdería la titularidad. Sin duda, el mejor del equipo. Nominado a mejor portero de LaLiga con claro merecimiento.

(5) Orjan Nyland: se marcha del Sevilla tras tres temporadas y después de una última en la que sólo jugó 7 partidos, dos de ellos en Copa del Rey. La llegada de Vlachodimos y su irregular nivel lo mandó a un banquillo perenne durante todo el año.

Defensas

(8) Kike Salas En un Sevilla mediocre firmó su mejor temporada en la élite, consolidándose en la zaga en la segunda parte de la temporada, siendo el más fiable y anotando dos goles clave ante Girona y Villarreal. Una vez dejó atrás los problemas físicos del comienzo creció en nivel.

(5) Juanlu Sánchez: empezó como titular, tuvo actuaciones destacadas cuando el curso entró en ebullición, pareció mantener regularidad, pero su final de Liga terminó siendo pobre y perdió el sitio en el once en la mayoría de partidos con Luis García Plaza. Se quedó en verano, con ofertas desde Italia, por ayudar, y quizás haya podido perder el tren de salir este mercado que se aproxima a un club de tanto nivel.

(6) José Ángel Carmona: hasta 38 apariciones esta temporada, con un gran debe, ver 13 cartulinas amarillas, algo urgente a corregir. Se fue asentando en el lateral diestro y fue fijo en el tramo final con García Plaza. Alternó días de notable con otros en los que le costó incluso aprobar sufriendo como lateral.

(Sc) Federico Gattoni: jugó 10 minutos ante el Alavés.

(4) Marcao: temporada difícil en el plano personal. 940 minutos en Liga avalan su pobre participación por lesiones. Rendimiento muy irregular.

(2) Fábio Cardoso: temporada de Erasmus en Sevilla, cuatro partidos y nula implicación. 298 minutos, uno de los grandes fiascos de la planificación de Cordón.

(0) Tanguy Nianzou: con condiciones, pero anticompetitivo para la élite. Continuamente lesionado. Un gran lastre económico que decidió no arrimar el hombro y no bajarse el sueldo en verano para ayudar a las inscripciones de compañeros. Curioso que todos los entrenadores que lleguen al Sevilla comiencen confiando en él hasta verlo en acción en el campo.

(6) César Azpilicueta: la experiencia del navarro, que pone fin a su carrera, fue clave cuando su físico le permitió estar disponible para Almeyda y García Plaza. Más compromiso que continuidad, la que sólo encontró entre septiembre y octubre y en febrero y marzo. Aportó mucho más en el plano mental al grupo y fue un segundo entrenador siempre desde el banquillo.

(7) Andrés Castrín: un final de Liga de mucho nivel junto a Kike Salas. Le costó encadenar titularidades, pero cada vez que saltó al campo cumplió. Un gol clave al Espanyol para despertar a un Sevilla que estaba dejando pasar por entonces una oportunidad única para dar un paso de gigante en la pelea por la permanencia.

(7) Oso Desde su debut en Copa del Rey ante el Almendralejo demostró su clara vocación ofensiva, la tensión que le imprime a sus centros y lo bien que entiende el juego en ataque por fuera. Tiene que mejorar en el apartado defensivo, curtirse en Primera un año más, pero tiene buenas condiciones y ha tenido actuaciones destacadas con dos goles y tres asistencias en 21 partidos de Liga.

(5) Gabriel Suazo: de más a menos. Comenzó siendo fiable en la zaga, con muy pocos errores individuales y demostrando ser capaz de repetir esfuerzos y encadenar titularidades en un Sevilla abonado a las lesiones. En una de las que tuvo Oso demostró que viene pisando fuerte y que tiene mejor presente y futuro que él.

Centrocampistas

(8) Djibril Sow La asistencia a Akor Adams y el gol en Getafe a pase del nigeriano son muestras de muchos puntos ganados por el Sevilla en los que el suizo fue decisivo. Firmó una temporada regular con 33 partidos en Liga y 5 goles y 4 asistencias, más dos ratos en Copa del Rey. Convocado con Suiza al Mundial, es uno de los jugadores del Sevila con mejor escaparate en el mercado

(5) Manu Bueno: apariciones a cuentagotas. Cuando pareció asentarse con García Plaza una lesión de tobillo le hizo quedarse fuera en el tramo final de Liga.

(6) Nemanja Gudelj: tiró de veteranía, sumó 37 encuentros con una alta carga de minutos a sus 34 años. Marcó un gol clave al Atlético de Madrid en la primera victoria de García Plaza y cumplió como central y como pivote. Termina contrato y su futuro está en el aire.

(5) Batista Mendy: su implicación y sus prestaciones fueron muy de más a menos con un tramo final de temporada en el que casi ni participó. Volverá al Trabzonspor tras una cesión de luces y sombras. Por momentos rindió de forma aceptable como pivote junto a Agoumé y Sow en la medular.

(5) Peque Fernández: el jugador con más toque y más visión de la plantilla, que desapareció con Luis García Plaza tras una lesión de tobillo en los últimos encuentros de Almeyda. Sigue con números muy pobres para ser un mediapunta.

(4) Lucien Agoumé: incapaz de tomar las riendas del mediocentro del Sevilla y demostrar por qué hasta dos directores deportivos han pagado por sus servicios al Inter. Diésel en su juego, con una calidad que pocas veces relució. Tiene cartel y debe salir en verano si alguien paga más de lo que ha costado. 12 amarillas, una cantidad muy alta. Uno de los que más balones pierde por partido en el apartado estadístico.

(Sc) Joan Jordán: 25 minutos en 3 partidos y dos titularidades en Copa del Rey.

Delanteros

(8) Akor Adams Sus diez goles en Liga han sido casi igual de vitales para la salvación del Sevilla que las paradas de Vlachodimos. Es cierto que por momentos su influencia en el juego del equipo no es alta, que tiene desconexiones que lo llevan a caer continuamente en fuera de juego, pero de cara a portería tiene gran olfato. La principal baza del mercado del Sevilla.

(6) Rubén Vargas: para el nivel que tiene o se le presupone, su rendimiento fue muy bajo. Jugador de cristal con las lesiones que no tuvo la incidencia esperada en el apartado goleador, con tan sólo 3 tantos y 6 asistencias. Sigue teniendo valor en el mercado, 12 millones de euros, y un buen Mundial con Suiza podría revalorizarlo algo más a sus 27 años y ser una buena venta del Sevilla en verano.

(Sc) Miguel Sierra: 70 minutos entre Liga y Copa su temporada del debut con el Sevilla. Dejó detalles de buen jugador.

(5) Chidera Ejuke: tan irregular hasta el punto de ser capaz de echarse el equipo a la espalda y demostrar que tiene un gran 1 vs 1. Un buen revulsivo que rara vez alcanza la continuidad para entrar en el once varios encuentros de forma consecutiva. Gran partido ante la Real Sociedad.

(6) Alexis Sánchez: su buen final de campaña con su decisivo gol a la Real Sociedad y su pase a Akor Adams ante el Espanyol en el descuento, y su aparición en el derbi, mejoran un año muy irregular del veterano chileno que en líneas generales en el que dejó píldoras del que un día fue un gran jugador en Udinese, Barça, Arsenal, United, Marsella e Inter. Se desvincula este verano.

(5) Neal Maupay: una cesión algo improductiva en invierno que no cuajó. Dos goles que no dieron puntos en dos derrotas y una buena dejada a Alexis Sánchez el día de la Real. Más garra en su juego que peligro en área contraria en un tramo final más aseado.

(6) Isaac Romero: con cuatro goles en 29 partidos de Liga no se puede tildar de buena la campaña de un delantero que sí es cierto que no negocia la lucha y que por tramos ha jugado algo escorado en banda y fuera de posición natural. Su trabajo hace que los entrenadores cuenten con él.