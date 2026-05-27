José Luis Carrión afirma que Sergio Ramos ha hecho una nueva oferta: “Han hecho otra propuesta, sigue con los mismos inversores, una familia mexicana fuerte”

Este miércoles 27 de mayo han vuelto a reunirse la parte compradora y vendedora para tratar el futuro del Sevilla Fútbol Club. En el Hotel Sevilla Center, el primero en llegar esta mañana fue Alberto Pérez Solano, abogado y secretario del consejo sevillista, al que le siguió tanto Sergio Ramos como su hermano René y su abogado, Julio Senn, contando el encuentro con la presencia también de José Luis Carrión representando el paquete de la familia y miembros también de la familia Guijarro.

Fue precisamente Carrión el único en hablar a la salida de una reunión que se dilató poco más de una hora, en la que relata el accionista que "no se ha hablado prácticamente nada" y que la parte compradora, de Sergio Ramos, "han expuesto sus condiciones". Ni Ramos ni el resto de los presentes declararon nada ante los medios allí presentes.

Manifestaba también que hubo "optimismo" en la sesión y que el grupo del camero hizo una nueva propuesta: "Ellos han dado su propuesta y los asesores les han dicho que ya se les responderá", siempre indicando y dejando claro que espera que todo quede solucionado antes del 31 de mayo, por lo tanto, esta misma semana.

También reconoció Carrión sobre la venta que no es que estén receptivos a vender, "todo lo contrario y todo lo que sea mejor para el Sevilla", asegurando incluso que "como si tenemos que regalar las acciones, por lo menos por parte de mi grupo".

El grupo de Ramos aporta una prueba de fondo y hace otra propuesta

"Digamos que han hecho otra propuesta y los asesores que lo llevan han dicho que la van a estudiar para dar una cumplida respuesta en un plazo muy breve, como muy tarde el lunes", explicaba Carrión, argumentando que "tienen una LOI que tiene unos plazos".

Antes de terminar su breve exposición ante la prensa, José Luis Carrión ha contado que Sergio Ramos "sigue con los mismos inversores, una familia fuerte mexicana, que no es un fondo, y con ellos va de la mano”.

"Yo espero que todo salga bien", sin concretar qué fue lo que ocurrió la semana pasada y que ahora "han aportado una prueba de fondo y esperemos que salga todo bien".