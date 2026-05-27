Orjan Nyland, Djibril Sow y Rubén Vargas, los tres jugadores del Sevilla que irán al Mundial 2026 con Noruega y Suiza

El Sevilla Fútbol Club tendrá representación en el Mundial 2026 y en el tramo final de la temporada internacional, con varios futbolistas repartidos entre la preparación y la posterior cita mundialista y los compromisos amistosos de selecciones que se disputarán durante la ventana de junio.

La nómina nervionense confirmada por el club la forman Ørjan Nyland, Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo, Djibril Sow, Rubén Vargas y Akor Adams, una lista en la que sobresalen los tres mundialistas, el portero noruego y los dos suizos.

Nyland, Sow y Vargas, los tres futbolistas del Sevilla en el Mundial 2026

El caso más relevante es el de Nyland, confirmado en la lista definitiva de Noruega para el Mundial 2026. El portero sevillista, que pone fin a su andadura en el club nervionense tras tres temporadas, afrontará una cita muy especial para su país, que regresa a una Copa del Mundo 28 años después.

Antes del debut mundialista, Noruega disputará dos amistosos preparatorios: el 1 de junio ante Suecia en Oslo y el 7 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Ya en el torneo, el combinado de Ståle Solbakken ha quedado encuadrado en el grupo I, donde se medirá a Irak el día 17 de junio, a Senegal el 23 y a Francia el 26.

No sólo el cancerbero de Volda estará en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Los helvéticos, con fuerza en mercado, Djibril Sow y Rubén Vargas, estarán con Suiza tras entrar en la convocatoria final de 26 de Murat Yakin. El combinado centroeuropeo afrontará un amistoso el 31 de mayo en Sankt Gallen contra Jordania, y otro ya en Estados Unidos, en San Diego, el 6 de junio contra el combinado australiano. En la fase de grupos del Mundial, Suiza se encuadra en el grupo B y debutará el 13 de junio ante Catar en San Francisco, jugará el 18 contra Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles y cerrará la primera fase el 24 de junio ante Canadá en Vancouver.

Vlachodimos, Suazo y Akor Adams tienen compromisos amistosos con Grecia, Chile y Nigeria

La representación de jugadores sevillistas no estará presente únicamente en el Mundial 2026. Odysseas Vlachodimos, nominado a mejor portero de LaLiga en su temporada cedido desde el Newcastle, ha vuelto a ser citado por Grecia para dos amistosos en junio. El primero enfrentará a los helenos el día 4 a Suecia en Estocolmo, y tres días más tarde serán anfitriones en Creta ante Italia.

Otro de los que viajará en esta ventana internacional será Gabriel Suazo, llamado por Chile para un doble enfrentamiento en Europa ante dos selecciones que estarán en el Mundial. La Roja, que no estará en el certamen americano, se enfrentará a Portugal, el sábado 6 de junio en Oeiras, y la República Democrática del Congo, el martes 9 en España.

También tendrá compromisos con Nigeria el delantero del Sevilla, Akor Adams. El de Idah fue llamado por Éric Chelle para disputar la Unity Cup y los amistosos posteriores ante Polonia y Portugal. El torneo que se disputa en The Valley comenzó este pasado martes con el triunfo de los nigerianos, sin la participación del ariete sevillista, por 2-0 a Zimbabue, y ya esperan al finalista, que saldrá del India-Jamaica, y que se disputará el sábado a las 20:30. Esta concentración de Nigeria finalizará días más tarde, con partidos amistosos en Varsovia contra Polonia el 3 de junio, y el 10 de junio ante Portugal en Leiria.