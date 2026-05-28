Confirmado el primer amistoso de pretemporada: el Sevilla se medirá al KS Cracovia

La pretemporada del Sevilla Fútbol Club empieza a definirse. Este lunes se ha confirmado una de las paradas, que apunta a ser la primera y que ya tiene fecha, hora y escenario confirmado. El conjunto nervionense disputará un amistoso el próximo domingo 19 de julio, a las 16:00 horas, ante el KS Cracovia, dentro de los actos conmemorativos del 120 aniversario del club polaco. El encuentro se jugará en el Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, recinto con capacidad para alrededor de 15.000 espectadores.

Sin venta del club definida, tras romperse el acuerdo con Sergio Ramos por cambiar este las condiciones del mismo a última hora, sin director deportivo y con Luis García Plaza con contrato un año más -por lo que se intuye que será quien se haga cargo del Sevilla la próxima campaña- lo único que se perfila es el calendario de cara a la temporada 2026/27, repleta por el momento de incertidumbres.

El Sevilla pondrá rumbo a Polonia en pretemporada para medirse al KS Cracovia

El Sevilla contará este mes de julio con un despalzamiento a Polonia. El KS Cracovia, que ha finalizado la liga polaca en la decimotercera posición, es una entidad histórica del fútbol de su país. En su palmarés figuran cinco campeonatos ligueros, aunque el último data de 1948, y una Copa de Polonia conquistada en 2020, la primera de su historia.

El amistoso tendrá, además, un componente histórico. Servirá para devolver la visita que el KS Cracovia realizó a Sevilla hace ya 103 años, en 1923, cuando el equipo polaco incluyó la capital hispalense dentro de una gira por España. Entonces disputó dos partidos ante el Sevilla FC en el Campo de la Reina Victoria. El primero, jugado el 6 de octubre, terminó con triunfo sevillista por 3-0, gracias a dos goles de Kinké y uno de Spencer. Un día después llegó la revancha, con victoria del Cracovia por 2-3. Spencer anotó los dos tantos locales y Chruściński firmó un triplete para el conjunto polaco.

La relación reciente del Sevilla con Polonia también cuenta con varios capítulos destacados. Hace dos décadas, en septiembre de 2006, el equipo sevillista ya visitó Cracovia para medirse en un amistoso al Wisla Cracovia, eterno rival del KS Cracovia. En cuanto a partidos oficiales en el país, en 2013 tocó visitar Breslavia en las rondas previas de la UEFA Europa League -con victoria por 0-5 ante el Slask-. Dos años después, en Varsovia, el club nervionense conquistó su cuarta Europa League al derrotar al Dnipro ucraniano en la final.