Las nueve propuestas para comprar el Sevilla FC: la oferta de Antonio Lappí era mejor que la de Sergio Ramos

La oferta de Sergio Ramos para adquirir el Sevilla FC es prácticamente inviable. La negociación saltó por los aires este miércoles tras ofrecer unas cantidades que no se equiparan a lo pactado desde meses atrás. Este cambio de guion en las últimas horas ha provocado un profundo malestar entre las grandes familias de accionistas del Sevilla FC, que han visto cómo sus acciones no iban a ser compradas en su mayoría.

Para conocer el devenir de los acontecimientos hay que trasladarse al mes de diciembre de 2025, cuando El Correo de Andalucía adelantó las nueve ofertas que había sobre la mesa. De hecho, la oferta de Sergio Ramos no era la que estaba en cabeza, sino que había propuestas superiores que ofrecían más dinero por acción. Sin embargo, al tratarse del camero, los accionistas se centraron únicamente en esa oferta, según ha podido saber este periódico.

A lo largo de estos meses, Sergio Ramos, junto a Five Eleven, ha tenido un periodo de exclusividad para negociar con los grandes accionistas y un proceso de due diligence para conocer las cifras reales del club. Ahora, con 220 millones de euros, queda claro que la oferta real de Sergio Ramos era la más baja de todas las planteadas por el Sevilla FC y la peor para todos los accionistas, al dejar fuera a la gran mayoría de ellos, tanto grandes como minoritarios.

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De 450 millones a 220 millones, la oferta más baja de Sergio Ramos

Tal y como informó El Correo de Andalucía, el planteamiento inicial de la oferta de Sergio Ramos contemplaba una inversión global de unos 450 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 290 millones iban destinados a la adquisición de aproximadamente el 85% del capital social, con unas 86.000 acciones incluidas en la operación. Además, se descontaban en torno a 90 millones vinculados a la deuda financiera neta y se exigía una ampliación de capital de 80 millones para reforzar directamente al club.

De lo que se dice y se hace hay un trecho. Sergio Ramos, Five Eleven y un “grupo inversor mexicano fuerte” ofrecieron finalmente mucho menos de lo pactado. La propuesta pasaba por realizar primero una ampliación de capital de unos 120 millones de euros, suscrita por el grupo inversor, lo que le permitiría hacerse con aproximadamente el 42% de la sociedad. Después, compraría otro paquete cercano al 18% del capital por unos 100 millones de euros. De ese modo, alcanzaría en torno al 60% del Sevilla, pero sin adquirir el volumen de acciones previsto en el acuerdo original.

Además, compraba únicamente 30.000 acciones. Una cantidad muy lejana de las 86.000 acciones pactadas. Por lo que muchos accionistas que figuraban dentro del planteamiento inicial quedarían fuera de la venta. También cambiaría de forma notable el desembolso total: de una operación global de unos 450 millones se pasaría a un desembolso de aproximadamente 220 millones, sumando la ampliación de capital y la compra posterior de acciones.

Lappí y Fede Quintero ofrecía 320 millones de euros

Además de Sergio Ramos, había otra oferta que era exclusivamente sevillana conocida como la Tercera Vía por Antonio Lappí y Fede Quintero a la cabeza. Según pudo saber El Correo de Andalucía, la propuesta de Lappí partía de una valoración de 320 millones de euros, unas cifras superiores a los 220 millones de euros que ofreció Sergio Ramos este pasado miércoles. En diciembre de 2025, esta cifra se sitúaba como la oferta más baja de las nueve recibidas por el club, ofeciendo unos 75,7 millones de euros que equivalía a 732 euros por acción, o 708 euros netos tras costes.

En definitiva, la propuesta de Lappí se limitaba a la adquisición del 50,01% de las acciones, el mínimo necesario para tomar el control del club, frente a otras que prometían el 80% de las acciones. Este mismo planteamiento ha sido utilizado también por Sergio Ramos para dejar fuera de la operación a algunos accionistas relevantes y, especialmente, a los minoritarios, que no tendrían una opción real de venta, a pesar de lo prometido.

Por todo ello, el club de Nervión necesita con urgencia un grupo inversor solvente que le inyecte un impulso financiero para competir bajo las normas de LaLiga. Sin director deportivo, sin planificación de mercado y con la continuidad de Luis García Plaza en el aire, el Sevilla FC busca cerrar un acuerdo con una oferta que satisfaga a todas las partes y, sobre todo, que piense en el futuro del club.