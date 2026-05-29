Quién es Álvaro Leaño, el magnate mexicano que se asocia con Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La operación de Sergio Ramos para intentar comprar el Sevilla FC encara su fase final. Salvo un giro de los acontecimientos, todo apunta a que no habrá acuerdo con los accionistas tras la última oferta presentada. En medio de esas negociaciones, uno de los grandes focos se ha situado en la “familia fuerte mexicana” que respaldaba económicamente al central camero y que desveló José Luis Carrión. Se trata de Grupo DMI, liderado por el empresario mexicano Álvaro Leaño Espinosa.

Hasta ahora era un nombre desconocido para buena parte del sevillismo. Leaño, nacido en Guadaljara, es un perfil conocido en el mundo del ladrillo por su participación en grandes proyectos residenciales, urbanos, comerciales y de uso mixto. Su nombre ha cobrado relevancia en las últimas horas por su vinculación con el grupo inversor que acompaña a Sergio Ramos y Five Eleven, que ha perdido protagonismo, en su intento de tomar el control del Sevilla FC.

Qué papel juega Leaño en la propuesta de Sergio Ramos

La presencia de Álvaro Leaño otorga una diferente visión en el proyecto de Sergio Ramos. El mexicano tiene claro una idea de proyecto del Sevilla FC con una clara lectura empresarial, patrimonial e inmobiliaria. Cierto es que el conjunto hispalense necesita una ampliación de capital importante para competir bajo las normas de LaLiga y capacidad para afrontar otros retos de gran calado, entre ellos la posible remodelación del Ramón Sánchez-Pizjuán que requeriría una inversión muy elevada.

En esta tesitura entraría en acción el magnate mexicano que cuenta con una amplia experiencia en diferentes proyectos en ciudades como Querétaro, León, Veracruz o Playa del Carmen. Uno de sus proyectos más conocidos es Andares, en la zona de Puerta de Hierro, en Guadalajara, un complejo comercial, residencial y empresarial de alto nivel que requirió una inversión inicial cercana a los 428 millones de dólares.

Su interés por el fútbol no es nuevo. Leaño ya mostró su interés en la liga española con el Valencia, debido a sus proyectos de nuevo y antiguo Mestalla, sin que Peter Lim aceptara entrar en negociaciones.

El quid de la cuestión aquí con el grupo mexicano es que el Sevilla tiene en estos momentos un patrimonio inmobiliario mucho peor al Valencia y en menor estado de evolución, por lo que la ganancia futura en la capital andaluza sería mayor que la que obtuvieran en la del Turia. Todo radica en que en Valencia ya hay un proyecto en marcha y en Sevilla no, pero lo habrá en un futuro, algo que confiere, proyectar un estadio o irse a La Cartuja o explotar la ciudad deportiva, según las fuentes inmobiliarias consultadas y las sospechas respecto al futuro que podría tener DMI, quedándose, posiblemente, con la mayoría de las plusvalías.

La última oferta de Sergio Ramos por el Sevilla FC

El nombre de Álvaro Leaño aparece ligado al grupo inversor que acompaña a Sergio Ramos en la operación por el Sevilla FC. Según fuentes de la negociación, el camero no acudía solo a la compra del club, sino respaldado por capital extranjero y por este grupo mexicano con capacidad financiera.

La propuesta inicial que se venía trabajando contemplaba una operación de mayor dimensión: una oferta de 450 millones de euros, la adquisición de un paquete accionarial amplio y una inyección económica para reforzar directamente al club. Sin embargo, la última oferta presentada a los accionistas es de 222 millones de euros. Ese giro de guion ha generado malestar entre las grandes familias de accionistas del Sevilla FC.

La nueva oferta permitiría alcanzar el control del club, pero dejaría fuera a una parte relevante del accionariado, con una inversión menor a la pactada, menos acciones adquiridas y un mayor control societario por parte de Sergio Ramos.

La negociación llega ahora a su recta final. El próximo 31 de mayo concluye el periodo de exclusividad con Sergio Ramos y será entonces cuando se conozca si la propuesta consigue hacer cambiar de opinión a los accionistas y si estos valoran más el precio de sus acciones o el futuro del club. El lunes, Sergio Ramos explicará en rueda de prensa todos los detalles de la negociación y de la oferta presentada.