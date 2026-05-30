Alfon, un nuevo refuerzo para el Sevilla tras no ejecutar el Villarreal la opción de compra de 7 millones de euros

El Sevilla Fútbol Club afronta un verano en el que no todos los refuerzos tendrán que venir necesariamente del mercado. En una plantilla pendiente de ajustes, salidas, cesiones que regresan y decisiones económicas de peso, el nombre de Alfon González aparece como uno de esos casos que explican bien el momento del club: vuelve a Nervión, cuenta como alta para la pretemporada, pero no deja de ser un futbolista que ya pertenecía a la entidad y cuyo recorrido reciente invita a la prudencia más que al entusiasmo desmedido.

El extremo albaceteño regresará al Sevilla después de que el Villarreal no vaya a hacer efectiva la opción de compra de siete millones de euros de la que disponía, según adelantó Estadio Deportivo. La vuelta de Alfon deja al club nervionense sin una plusvalía que habría sido muy valiosa en plena necesidad de cuadrar movimientos, pero también con un jugador bajo contrato hasta 2028 y llamado a ponerse a disposición de Luis García Plaza si, como todo hace indicar, el técnico continúa al frente del proyecto sevillista.

De hecho, ahora mismo serían 15 los jugadores con dorsal del primer equipo más él, Alberto Flores, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra. A ellos habría que sumar los regresos del manchego, de Pedrosa y también de Rafa Mir.

Los números de Alfon en Sevilla y Villarreal durante la temporada

Antes de salir cedido, Alfon disputó 13 partidos oficiales con el Sevilla esta temporada: diez en LaLiga y tres en la Copa del Rey. En ese tramo firmó dos goles, uno en Liga, en Montilivi ante el Girona, y otro en Copa frente al CD Extremadura. Sin llegar a consolidarse como pieza clave en el esquema de Almeyda, alternó apariciones desde el banquillo con algunas titularidades, sin terminar de imponerse como un fijo en el ataque.

En Villarreal, su papel tampoco ha dado el salto esperado. Con el conjunto castellonense ha participado en diez encuentros de LaLiga, con tres titularidades y un gol. Su tanto llegó en San Mamés, en una cita de exigencia ante el Athletic Club, pero esa aparición no cambió de manera definitiva su situación.

La cesión le dio una nueva oportunidad a Alfon de competir en un contexto más estable y con un Villarreal pensando en de mayor vuelo clasificatorio, pero no lo suficiente como para convencer al Villarreal de invertir siete millones de euros por su continuidad. En total, 793 minutos repartidos en 23 encuentros entre Sevilla y Villarreal, y Liga y Copa, con tan sólo dos goles.

Alfon fue una oportunidad de mercado detectada por Víctor Orta antes de desligarse de la dirección deportiva. El atacante acababa contrato con el Celta de Vigo y el Sevilla se adelantó para dejar pactada su incorporación libre. De hecho, durante el proceso incluso se contempló la posibilidad de que otros clubes pagaran una cantidad para liberarlo antes de que se oficializara su desembarco en Nervión.

Un año después, el escenario es distinto. Alfon vuelve siendo, en la práctica, un "nuevo fichaje" para el Sevilla, pero no exactamente una incorporación de relumbrón. Es un jugador recuperado, con contrato en vigor, que tendrá la oportunidad de convencer en pretemporada y de demostrar que su mejor versión no quedó en Vigo. Para Luis García Plaza, si finalmente sigue, puede ser un recurso útil en una plantilla corta y en la que habrá movimientos en verano.