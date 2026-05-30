El Sevilla FC construirá una zona verde de 13.000 metros cuadrados pensada para los vecinos de los nuevos barrios del Pítamo y Entrenúcleos

El Sevilla FC no solo actuará en el entorno del Sánchez-Pizjuán dentro de su proyecto del nuevo estadio, que sigue avanzando en su tramitación pese a que el club se encuentra en un proceso de venta complejo. El Estudio de Ordenación obliga al club a compensar a la ciudad, a cambio de la modificación de la calificación del suelo necesario para la ampliación del estadio, con más de 10.000 metros cuadrados en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Estos terrenos pasarán a ser una zona verde de titularidad municipal. Según justifica el club de Nervión, se trata de una propuesta que dará una nueva vida a una zona no acondicionada y además favorecerá a los vecinos de los futuros barrios de Villanueva del Pítamo y Entrenúcleos o a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. Será un entorno mucho más amable para aquellos que accedan a los campos de la cantera sevillista.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Junta de Gobierno Local, aprobó hace un mes de manera inicial el Estudio de Ordenación presentado por el Sevilla. Según el documento consultado por El Correo de Andalucía, en los suelos de la Ciudad Deportiva se localizarán superficies de espacios libres y zonas verdes a compensar, que implican un cambio de calificación de equipamiento deportivo, que se pierde, a zona verde. Las obras requerirán adaptar unos terrenos actualmente sin ningún tipo de acondicionamiento y se estima para ello una inversión de 1.048.345 euros.

En concreto, la compensación incluirá por un lado los 10.412,33 metros cuadrados que se pierden en el entorno del estadio. Y a esa superficie se añadirá otra reserva de espacios libres verdes de 2.736,36 metros cuadrados, vinculada al mantenimiento del nivel dotacional por el aumento de edificabilidad. En total, el Sevilla FC deberá segregar dentro de su Ciudad Deportiva una parcela de 13.148,69 metros cuadrados. El Estudio de Ordenación explica que "cualquier minoración de los suelos destinados a espacios libres deberá ser objeto de la correspondiente compensación, siempre que dicha sustitución se lleve a cabo en áreas del término municipal donde su aportación resulte necesaria para atender las necesidades urbanas y sociales de la población". Esa necesidad se justifica en parte en "la dinámica de crecimiento urbano registrada en el sector sureste del término municipal, área en la que se encuentra emplazado dicho complejo deportivo".

Una zona verde que necesitan los vecinos de Villanueva del Pítamo y Entrenúcleos

Se considera esta zona de la Ciudad Deportiva como una "localización idónea" para nuevos suelos destinados a áreas verdes porque se trata de un nexo de unión entre Sevilla y Dos Hermanas, donde se ha producido "un notable incremento demográfico, circunstancia acreditada por el crecimiento sostenido de núcleos urbanos colindantes, como es el caso del distrito de Montequinto (Dos Hermanas), cuya población actual supera los 35.000 habitantes".

En concreto, dentro de los diferentes frentes de la parcela, se ha elegido el ámbito norte. "El objetivo es lograr un espacio agradable para los aficionados que acceden a la Ciudad Deportiva desde la estación de metro de Pablo de Olavide. También, a través de la Avenida Rectora Rosario Valpuesta Fernández, podrán acceder los futuros vecinos del nuevo barrio de Villanueva del Pítamo", describe el Sevilla.

El club pone especial énfasis en el "aumento adicional en la densidad poblacional como consecuencia del desarrollo de nuevos ámbitos residenciales como Palmas Altas o Entrenúcleos". "Se manifiesta una necesidad de zonas verdes en esta zona de la ciudad para atender las necesidades de la población que se está trasladando a las nuevas zonas de expansión de la ciudad y para los ciudadanos que hacen uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, de manera que, con su nueva ubicación, unido a una mejora de la calidad de la zona verde respecto a las patentes carencias de la actualmente existente, cumplirán su función con mayor eficacia", continúa el Sevilla. Habrá una "clara mejora de una zona de la ciudad en expansión y con necesidades de zona verde no cubiertas actualmente".

Una mejora para el acceso de estudiantes de la Pablo de Olavide y aficionados del Sevilla FC

Este proyecto del Sevilla, no obstante, asegura que la propuesta de compensación no se fundamenta solo en criterios demográficos, también en el uso intensivo de las instalaciones deportivas con una afluencia notable de usuarios y visitantes, hasta 1.000 espectadores de media para ver el Sevilla Atlético. "Todos estos asistentes podrán hacer uso y disfrutar de las nuevas zonas verdes que se acondicionen, tornándose incluso necesarias a la vista de la gran afluencia que viene incrementándose en los últimos años".

Entrenamiento del Sevilla FC en la ciudad deportiva con presencia de las banderas de varias peñas sevillistas / Álex Mérida

A esto se suman actividades de carácter social como el "Mundialito de la Inmigración", organizado anualmente por la Fundación Sevilla FC, con participación de residentes inmigrantes en Sevilla, además de otras que el Sevilla FC tiene previsto desarrollar. "En este tipo de eventos cobra especial relevancia la necesidad de contar con zonas verdes cercanas que permitan el esparcimiento de los asistentes", razona el club.

Y adicionalmente, el complejo se encuentra en las inmediaciones de la Universidad Pablo de Olavide, "lo que genera un tránsito habitual de estudiantes hacia la Ciudad Deportiva, interesados en interactuar con los jugadores del club, lo que refuerza el carácter abierto y comunitario del espacio".

¿Dónde estará la futura zona verde junto a la Ciudad Deportiva del Sevilla?

En el ámbito norte, destaca la presencia de la autopista A-376 (Carretera a Utrera) y del Metro, con la estación Pablo de Olavide y la Universidad Pablo de Olavide al otro lado de la autopista. En el ámbito oeste la Ciudad Deportiva linda con la vía del ferrocarril. Al otro lado de la vía del ferrocarril se encuentra un centro comercial. En el ámbito sur, fuera de la valla de la Ciudad Deportiva, hay un pequeño arroyo intermitente. Al otro lado de este arroyo se encuentra la subestación eléctrica de Quintos y está previsto el desarrollo del Plan Parcial de Villanueva de Pítamo (Sector SUS-DBP-06), con más de 200 hectáreas de suelo y unas 10 mil viviendas previstas.

En el ámbito este, el límite es con la Avenida Rectora Rosario Valpuesta Fernández (Carretera SE-005). Se trata de una avenida ya urbanizada como una vía urbana, aunque discurre por un área sin urbanizar. Esta avenida será el límite sur del Plan Parcial de Villanueva de Pítamo y, con la construcción de las nuevas viviendas de Pítamo, adquirirá más carácter urbano.