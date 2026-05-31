Colectivos sevillistas piden la dimisión del Consejo de Administración del Sevilla FC por las dudas sobre la compraventa del club
Peñas y accionistas del Sevilla reclaman una Junta General extraordinaria y una ampliación de capital para salvar al club
La tensión accionarial en el Sevilla FC se intensifica: colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas han solicitado la dimisión del actual Consejo de Administración ante las dudas e incertidumbres generadas por la posible compraventa del club, una operación en la que se han interesado Sergio Ramos y el fondo de inversión Five Eleven Capital, pero que continúa sin cerrarse.
Compraventa del Sevilla FC
El pasado miércoles, las familias que detentan la mayoría accionarial del Sevilla dieron por "rota" la negociación debido, según argumentaron, a una "rebaja sustancial" de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo y un plazo de preferencia para firmar los documentos que expira este domingo, 31 de mayo.
Por ello, estos colectivos sevillista han emitido un comunicado en el que piden "reprobación, dimisión y cese del actual Consejo de Administración" y en el que se señala que solicitarán y buscarán "el apoyo accionarial legal, para convocar una reunión urgente y extraordinaria de la Junta General de Accionista en el periodo de tiempo más breve posible".
"Volvemos a insistir en la responsabilidad de las familias mayoritarias para que, entre todos ellos, y de manera unitaria y consensuada, releven a los actuales gestores y nombren un nuevo Consejo de Administración formado por sevillistas eficaces y productivos, sin capital extranjero, que reformule completamente la gestión del club", señala el comunicado.
Ampliación de capital en el Sevilla
También destaca que trabajarán "para que la necesaria y urgente ampliación de capital se dé en las mismas condiciones que en 1997, de forma que se excluya el derecho de suscripción preferente para los accionistas mayoritarios, y que sea el sevillismo (socios, abonados y el sevillismo en general) quien acuda, una vez más, en rescate del club ampliando el mapa accionarial al sevillismo de base".
El escrito apunta que no hacer esa ampliación de capital "es entrar en causa de disolución o en concurso de acreedores", por lo que señala que para lograr estos objetivos, "encaminados todos ellos a salvar al Sevilla FC de la ruinosa situación deportiva y económica de la entidad, la afición, que una vez más ha sido un factor determinante en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán para que se haya podido conservar la categoría, tendrá que movilizarse de nuevo".
- La construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán costará 221 millones de euros y obligará al Sevilla FC a estar al menos dos temporadas en La Cartuja
- Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
- Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: 'Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia
- César Romero de la Osa, abogado: 'Si Sergio Ramos compra suficientes acciones del Sevilla FC, legalmente podría incluso vender el Sánchez-Pizjuán
- José Luis Carrión afirma que Sergio Ramos ha hecho una nueva oferta: “Han hecho otra propuesta, sigue con los mismos inversores, una familia mexicana fuerte”
- Sergio Ramos y Five Eleven se quedan sin inversor mexicano: la venta del Sevilla se complica y está en el aire
- ¿Están rotas las negociaciones por la venta del Sevilla FC? Guerra de versiones entre el club y el grupo liderado por Sergio Ramos
- La agrupación de pequeños accionistas del Sevilla advierte ante la inminente venta a un fondo extranjero: 'Hemos perdido la identidad como club