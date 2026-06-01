La intrahistoria del 'no' a Sergio Ramos: los accionistas desvelan que el grupo mexicano DMI "amenazaba el patrimonio inmobiliario del club"

Los principales accionistas del Sevilla FC han lanzado un duro comunicado sobre las condiciones que tenían pactadas con Sergio Ramos y Five Eleven Capital para vender el club. En dicho escrito, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, las familias del Consejo de Administración sitúan la aparición del grupo mexicano DMI como uno de los puntos de inflexión que terminaron por dinamitar una operación que parecía estar cerrada desde hace meses.

Según la versión de los accionistas, el acuerdo inicial se selló el pasado 11 de mayo en una reunión entre las partes después de que los vendedores aceptaran nuevas condiciones planteadas por los potenciales compradores: un aplazamiento de pago y una reducción del precio de la transacción. Ramos y el señor Ink justificaron esas peticiones por la entrada de un “nuevo inversor”.

Se trataba del grupo DMI, liderado por el magnate Álvaro Leaño Espinosa. Este grupo mexicano apareció en la penúltima reunión, sin haber tenido constancia en los meses previos de su implicación en el proyecto.

Álvaro Leaño, el magnate mexicano del grupo DMI

Álvaro Leaño Espinosa, nacido en Guadalajara, tiene una fuerte presencia en el sector inmobiliario, residencial, comercial y de proyectos de uso mixto en México y nombre relevante en el mundo del ladrillo, tal y como informó El Correo de Andalucía este pasado viernes. Entre sus desarrollos figura Andares, en la zona de Puerta de Hierro, en Guadalajara, un complejo comercial, residencial y empresarial de alto nivel que requirió una inversión inicial cercana a los 428 millones de dólares.

Por estos motivos, su perfil otorgaba al proyecto de Ramos una lectura distinta: menos futbolística y más empresarial, patrimonial e inmobiliaria.

Del pacto a la ruptura del acuerdo por el Sevilla FC

El problema estalló el 27 de mayo, a pocos días de que venciera el periodo de exclusividad. Los accionistas sostienen que Ramos y sus asesores comunicaron entonces su voluntad de no cumplir el acuerdo y revelaron que DMI era realmente el único inversor, desapareciendo el resto de grupos inicialmente presentados, incluida la propia Five Eleven. A juicio de los vendedores, aquello supuso un cambio absoluto en la forma y en el fondo de unas condiciones ya pactadas. De los 450 millones de euros pasaron a 222 millones de euros.

El comunicado es especialmente relevante por una frase en el punto 5: "Los accionistas aseguran que el cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad”. Ahí aparece una de las claves de fondo. Según fuentes de la negociación, el interés de DMI por el Sevilla no podía desligarse del potencial patrimonial del club: el Ramón Sánchez-Pizjuán, una futura remodelación o traslado a La Cartuja y la explotación de la ciudad deportiva.

Peter Lim rechazó al grupo mexicano de Sergio Ramos

No era, además, la primera vez que el grupo mexicano miraba hacia LaLiga. Leaño ya mostró interés en el Valencia por los proyectos vinculados al nuevo y antiguo Mestalla, aunque Peter Lim no aceptó entrar en negociaciones. En el caso del Sevilla, las fuentes consultadas interpretan que el recorrido inmobiliario podía ser incluso mayor, al no existir todavía un proyecto tan avanzado como en Valencia.

Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente califican lo sucedido como un “engaño” y sostienen que no fue algo sobrevenido, sino preparado durante meses. Una acusación muy dura que Ramos explicará con todo lujo de detalles en la tarde de este lunes para aclarar los pormenores de la negociación.