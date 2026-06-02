Ørjan Nyland, Djibril Sow y Rubén Vargas afinan con Noruega y Suiza antes del Mundial

Ørjan Nyland sigue acumulando minutos con Noruega antes del inicio del Mundial 2026. El guardameta, que pone fin a su andadura como jugador del Sevilla Fútbol Club al término de esta temporada, fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo del combinado nórdico ante Suecia por 3-1, en un amistoso de preparación celebrado en el Ullevaal Stadion de Oslo. La selección dirigida por Ståle Solbakken dejó el partido muy encarrilado en la primera mitad, con doblete de Jørgen Strand Larsen y otro tanto de Antonio Nusa, antes de que Alexander Isak maquillara el resultado para los suecos en el segundo tiempo. El portero, que acude como sevillista al tener contrato hasta el 30 de junio, completó todo el partido.

Última prueba ante Marruecos antes del debut mundialista

Noruega tendrá todavía un último test antes de comenzar el Mundial. El conjunto escandinavo se medirá este domingo 7 de junio a Marruecos en Harrison, Nueva Jersey, en un amistoso fijado a las 15:00 hora local, las 21:00 en horario peninsular español. Será el último ensayo antes de poner rumbo definitivo a la competición, en la que Nyland aparece como una de las piezas sevillistas con presencia asegurada.

En el Mundial, Noruega ha quedado encuadrada en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. Su debut llegará ante Irak, en la madrugada del martes 16 al miércoles 17 de junio, a las 00:00 horas en España, en el Boston Stadium, conocido como Gillete Stadium. Después, el equipo de Nyland se enfrentará a Senegal el martes 23 de junio, a las 02:00 horas en España, en el New York/New Jersey Stadium. Cerrará la fase de grupos ante Francia el viernes 26 de junio, a las 21:00 horas en España, de nuevo en el Boston Stadium, en un duelo que puede ser decisivo para el pase a las eliminatorias.

Sow y Vargas avanzan con Suiza

Djibril Sow y Rubén Vargas son los dos jugadores del Sevilla en quienes más puesto estará el foco. Los dos forman parte de la convocatoria de Murat Yakin con Suiza y ambos tuvieron minutos en el amistoso ganado por 4-1 del pasado domingo ante Jordania en Sankt Gallen. Vargas salió de inicio y disputó la primera mitad, mientras que Sow entró en el minuto 61 en lugar de Granit Xhaka y completó la última media hora del encuentro. Los goles suizos fueron obra de Breel Embolo, Dan Ndoye, el propio Xhaka y Christian Fassnacht. Tanto el mediocentro como el extremo serán valores importantes del Sevilla en un mercado de fichajes que se prevé austero como los más recientes.

Suiza tendrá una última prueba antes del torneo el sábado 6 de junio ante Australia, en San Diego, a las 21:00 horas en España. Después llegará su estreno en el Mundial, donde ha quedado encuadrada en el grupo B junto a Catar, Bosnia-Herzegovina y una de las selecciones anfitrionas, Canadá. El debut será el sábado 13 de junio ante Catar, a las 21:00 horas, en Santa Clara. El segundo partido será contra Bosnia-Herzegovina el jueves 18 de junio, también a las 21:00 horas, en Inglewood. Cerrará la primera fase el miércoles 24 de junio ante Canadá, a las 21:00 horas, en Vancouver.