La confesión de Oso tras ser la revelación del Sevilla en esta temporada: "Siempre tuve muy claro que quería jugar para Argentina y para River Plate"

La revelación en la temporada del Sevilla Fútbol Club ha sido Joaquín Martínez Gauna, 'Oso', que ya debutó en Copa en la 23/24 y que desde finales de octubre del curso recién terminado ha empezado a consolidarse en el lateral zurdo del conjunto nervionense.

El de Torrevieja, que posee también la nacionalidad argentina, ha participado en 21 partidos de Liga, anotando 2 goles y repartiendo 3 asistencias, actuando en ocasiones como extremo, y teniendo minutos en tres envites coperos ante Toledo, Extremadura y Alavés.

El canterano, cuyo contrato concluye en junio de 2027, ha sido entrevistado en DSports Radio, donde ha hablado de la presente campaña, del futuro y de sus sueños con la Albiceleste y con River Plate.

Cómo fue la llegada de sus padres a España: "Mis padres vinieron para España en busca de trabajo y yo me crié acá".

Una visita a Argentina en vacaciones: "El jueves voy a ir a Argentina para visitar a mi familia. Hace muchísimo tiempo que no puedo hacerlo por las pretemporadas y otras circunstancias. Llevo once o doce años sin ir y tengo muchas ganas".

Oso celebra el gol del Sevilla en Mestalla ante el Valencia / Sevilla FC

Qué espera Oso de la Albiceleste en el Mundial 2026

Reconocimiento de Lionel Scaloni, seleccionador argentino: "Que Scaloni me haya nombrado es un sueño. Siempre tuve muy claro que quería jugar para Argentina porque mis padres son argentinos. Me puso muy contento que alguien como Scaloni me haya nombrado".

Qué espera de Argentina en el Mundial: "Argentina tiene jugadores de grandísimo nivel. En el Mundial estaré apoyando como un aficionado más y ojalá puedan conseguir grandes resultados. Me siento argentino como siempre lo he sido, pero estoy agradecido con España porque me ha dado todo. Ellos también tienen una gran selección y son candidatos a ganar el Mundial".

Oso se define como jugador "Soy un jugador bastante polivalente y me adapto muy bien a cualquier posición con tal de jugar, aunque mi explosión se dio jugando de lateral o carrilero por la banda izquierda".

Sueña con jugar en River Plate: "Otro de mis sueños es jugar en River. Mi padre me inculcó siempre la pasión por el club. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana para ver los partidos desde Europa".

Final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu: "No pude estar allí y es algo que me hubiese gustado vivir. Mi padre y mi abuelo sí fueron. Jugar en El Monumental es algo que siempre he soñado".