El Sevilla FC espera su primer fichaje: Juan Iglesias se desvincula oficialmente del Getafe

Los aficionados del Sevilla FC ya pueden esperar a la primera incorporación de cara a la próxima temporada. A falta de oficialidad por parte del club, Juan Iglesias se convertirá en el primer fichaje, después de que Antonio Cordón lo atase tras quedar libre al terminar contrato con el Getafe. El nacido en Valladolid ya se ha despedido de la afición azulona y confirma que no continuará en el club.

Juan Iglesias es un lateral derecho, que también puede actuar como defensa central, que ha sido uno de los pilares del exitoso Getafe de José Bordalás. En un equipo que se empieza a construir desde la defensa, Iglesias ha sido un indiscutible moldeado al gusto del técnico alicantino.

La contundencia de Juan Iglesias: un defensor moldeado por Bordalás

Se formó en las categorías inferiores del Valladolid, desde donde marchó para consolidarse como senior en Segunda División B con el Logroñés. El Getafe se hizo con sus servicios para su filial, pero no tardó en promocionar al primer equipo.

A los mandos de Bordalás, el vallisoletano se ha consolidado como un defensor de garantías, que destaca por su intensidad y contundencia, unas características que lo han llevado a ser un imprescindible en Getafe. Se despide del cuadro azulón tras disputar 175 partidos.

Esta temporada ha sido líder en La Liga en tackles (recuperación de balón mediante entradas) con 112. A sus 27 años, ha completado una de sus mejores temporadas en un Getafe que se ha clasificado a la Europa Conference League, siendo el jugador de campo con más minutos junto a Luis Milla y Mauro Arambarri. Tan solo se ha perdido un partido en toda la temporada en competición doméstica, estando en el banquillo poco más de 200 minutos durante toda la temporada.

Esa constancia habla también de la buena condición física del lateral. En sus seis temporadas como profesional, nunca ha sufrido una lesión de larga duración que le haya impedido estar disponible para su equipo.

Juan Iglesias y Carmona ya coincidieron en Getafe

Con su incorporación, Nervión da por cerrado su lateral derecho. Iglesias se suma a Juanlu y Carmona, siendo uno de los dos una de las posibles ventas este verano. Juanlu ha sido el principal activo del Sevilla, por lo que es probable que desde el Sánchez-Pizjuán busquen hacer caja con el canterano.

Carmona y Juan Iglesias ya jugaron juntos en Getafe, cuando el del Viso del Alcor estuvo cedido hace dos temporadas. A pesar de que son perfiles similares -laterales de corte defensivo-, para Bordalás fueron complementarios, jugando frecuentemente con doble lateral, con Carmona actuando de interior derecho con Juan Iglesias o Damián por detrás.

El trabajo previo de Cordón sigue marcando la hoja de ruta del Sevilla FC

Juan Iglesias se convertirá en el primer fichaje de un Sevilla FC que, por ahora, no tiene director deportivo. Todo gracias a que Antonio Cordón, durante la temporada recientemente finalizada, fue dejando los deberes hechos cazando en el mercado de jugadores que quedan libres.

Parece ser que Iglesias sí continuará en los planes del Sevilla a pesar de la marcha de Antonio Cordón. No tendrá la misma fortuna Marius Marin, pivote del Pisa italiano, que se rumoreaba que el Sevilla se haría con sus servicios con la misma fórmula que con el lateral del Getafe.

No obstante, Marin no será jugador del Sevilla la próxima temporada al haberse descartado su fichaje. Cordón ató a dos jugadores más de cara a la temporada que viene, pero sus incorporaciones son una incógnita.

El primero de ellos es Sangante. El central francés de Le Havre, que había estado vinculado al Sevilla en temporadas anteriores, sonó con fuerza en el mercado invernal para incorporarse a la disciplina sevillista una vez finalice su contrato el 30 de junio. Sin embargo, las noticias sobre el espigado central francés se han ido disipando.

Mercado y el dilema del Sevilla: mantener la apuesta o asumir el riesgo tras su grave lesión

El otro de ellos es el más polémico y que tendrá mucha expectación a partir de estas semanas. El Sevilla FC anunció oficialmente el acuerdo de precontrato con Patrik Mercado, una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano, a cambio de 6 millones de euros.

A los pocos días de anunciar su incorporación, Mercado sufrió una grave lesión de rodilla que ha puesto en vilo su fichaje. Desde Sevilla se muestra cierto pesimismo, ya que tiene que pasar un exhaustivo reconocimiento médico.

Por otro lado, desde Ecuador advierten que se firmó un contrato por el jugador y que se deben cumplir las penalizaciones en caso de que no se dé su fichaje.

La planificación deportiva, pendiente de la posible venta del club

El Sevilla ha retrasado su planificación deportiva a causa de la fallida venta por parte del grupo liderado por Sergio Ramos. El club necesita capital antes del 30 de junio para poder realizar un mercado de fichajes que le permita fortalecer una plantilla que ha estado más cerca que nunca de descender.

Noticias relacionadas

Sin embargo, sin que se produzca la venta, o una ampliación de capital antes del 30 de junio, el mercado de fichajes se augura complicado para los sevillistas. Sin director deportivo a estas alturas, sin liquidez y con una deuda asfixiante, el Sevilla deberá hacer caja con sus mejores activos y moverse por el complicado mercado de bajo coste.