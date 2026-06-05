Quién es Eric Alcaide, la revelación en la cantera del Sevilla FC que ha renovado hasta 2028

El Sevilla FC sigue renovando a los mejores jugadores de su cantera. El último en sumarse a la lista de renovaciones ha sido Eric Alcaide, extremo catalán que ha sido una de las irrupciones de la temporada en la carretera de Utrera y que firma hasta 2028.

Alcaide llegó el pasado verano procedente de la escuela CF Damm, uno de los mejores equipos del fútbol base a nivel nacional y del que han salido jugadores como Joan Garcia, portero del FC Barcelona, o Gerard Moreno, uno de los mejores delanteros de La Liga.

En su primer año como senior ha superado con creces las expectativas, dando el salto al Sevilla Atlético tras despuntar en Tercera Federación con el Sevilla C, equipo con el que ha tenido ficha esta temporada.

La irrupción de Alcaide en el Sevilla FC: desborde, personalidad y una rápida promoción

Es un extremo muy habilidoso, destacando por su uno contra uno y su juego totalmente vertical. A pesar de que se desempeña en la banda derecha, es zurdo, tendiendo a recorrer en diagonal siempre buscando entrar en zona de finalización.

Su desparpajo y nivel siendo su primer año senior provocó que promocionase rápido con el primer filial sevillista. Luci Martín, entrenador del Sevilla Atlético tras la marcha de Galván, le dio sus primeros minutos en la jornada 14 ante el Marbella, la que fue la penúltima victoria del equipo en toda la temporada fruto de un golazo de Nico Guillén desde fuera del área.

Desde entonces, Alcaide no ha dejado de sumar buenos minutos con el Sevilla Atlético. A la vuelta del parón por las fiestas navideñas, comenzó a alternar entre el primer filial y el C para disputar los partidos más importantes del cuadro dirigido por Arteaga. No obstante, rápidamente lo volvieron a reclamar en el Estadio Jesús Navas.

Hasta el último tramo de la temporada estuvo al mando de Luci y Marco García. Volvió al segundo filial cuando llegaron los partidos claves en los que el Sevilla C debía sumar para lograr la permanencia. Esa situación no se dio, consumando el descenso a División de Honor a pesar de que Alcaide, junto a Manuel Ángel y Nico Guillén, dejaron sus dinámicas con el Sevilla Atlético para sumar fuerzas en Tercera Federación.

Del Espanyol a la Damm: una trayectoria de formación exigente en Cataluña

Alcaide ha estado siempre en los cuadros más competitivos del fútbol catalán. Comenzó en el Montcada, un club humilde de una pequeña provincia de Barcelona. Rápidamente dio el salto a un cantera importante, recalando en el Espanyol.

En la cantera perica estuvo durante 9 temporadas en los mejores equipos de los escalafones inferiores del cuadro barcelonés.

Tras finalizar su etapa en el Espanyol, estuvo en diferentes planteles competitivos del fútbol base catalán, uno de los mejores de todo el país. Pasó por Sant Andreu, Badalona, Grama y, en su último año juvenil, dio el salto al CF Damm, uno de los clubes de más nivel de la División de Honor catalana.

En su último año juvenil rindió a un gran nivel, siendo un imprescindible de un equipo que quedó segundo, tan solo por detrás del FC Barcelona.

Captación, confianza y rendimiento: las claves de una incorporación exitosa

Para su primer año senior, Alcaide contó con numerosas ofertas de equipos muy interesantes para desarrollarse como jugador. El jugador era un perfil muy conocido en Cataluña, pero el trabajo de captación del Sevilla en ese área llevó al club a interesarse en hacerse con sus servicios.

A pesar de que Espanyol y Villarreal mostraron interés en el jugador, la confianza del Sevilla depositada en él fue lo que llevó al jugador a no dudar en recalar en la capital andaluza. Aunque parecía que necesitaría un periodo de adaptación, puesto que es la primera vez que sale de Cataluña y se enfrentaba a su primer año como senior, Alcaide ha respondido con un nivel altísimo.

El extremo, desde la banda derecha, ha rendido de tal manera que desde el club no han dudado en prolongar dos temporadas más su contrato. Ahora, le espera por delante un año muy prometedor al tener ficha de Sevilla Atlético.

Podrá gozar de continuidad y regularidad en una plantilla en la que tendrá un papel más protagonista en Segunda Federación. A expensas de que se nombre el nuevo entrenador del primer filial sevillista, Eric Alcaide es, sin duda, un perfil que dará mucho que hablar la temporada que viene en la CD José Ramón Cisneros Palacios.