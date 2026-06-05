José Juan Romero responde a la opción de entrenar al Sevilla: "No es algo que me haya planteado siquiera"

Luis García Plaza es y será el entrenador del Sevilla Fútbol Club en la temporada 2026/27. Tras caerse la operación de venta del club al grupo de Sergio Ramos, el cambio inminente de propiedad desaparece, por lo que el madrileño, con contrato en el cargo un año más tras salvar al equipo, es quien ya trabaja en la confección de la plantilla.

Durante este tiempo se ha especulado con nombres de entrenadores si Sergio Ramos se hacía con el Sevilla. Uno de los rumores que salieron fue el de José Juan Romero, entrenador de la Agrupación Deportiva Ceuta, que ha terminado en undécima posición de Segunda División con 61 puntos tras 42 partidos, unos registros buenos en el primer año en la categoría de plata.

Ha sido en una entrevista en Radio Sevilla donde el técnico natural de Gerena, representado por René Ramos, hermano de Sergio Ramos, ha dejado claro que él nunca pensó en dirigir al Sevilla ni fue una situación que se diera: "Al Sevilla le tengo el máximo respeto. Tengo y he tenido muchísimos amigos en el Sevilla. Salió aquello porque me relacionaban o porque alguien pudiese pensarlo, pero es una situación que, primero, no se ha dado, y segundo, que sería prácticamente imposible por mi reconocido beticismo y por todo. Estamos hablando de que en estos momentos es uno de los grandes equipos europeos y no es algo que yo me haya ni siquiera planteado".

Pretemporada del Sevilla y fecha del comienzo de Liga

Con Luis García Plaza confirmado, el Sevilla Fútbol Club echará a rodar a comienzos del mes de julio, todavía sin fecha definida, pero sí comenzará los entrenamientos en la capital hispalense, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios como en campañas pasadas y cuenta ya con dos amistosos cerrados durante el verano.

El primero del que se tiene constancia será contra el KS Cracovia en Polonia el 19 de julio y el segundo ante el Bayer Leverkusen en el Bay Arena el 8 de agosto, siendo una de las últimas o la última prueba del conjunto sevillista antes del comienzo de LaLiga.

Dicho inicio liguero todavía no está confirmado para el fin de semana del 16 de agosto, sin acuerdo entre Liga y AFE, pero sí se conocerá el calendario el 30 de junio. "Ese mismo martes, 30 de junio, en el tránsito hacia la nueva temporada deportiva, se celebrará el acto de presentación de los calendarios de competición para la temporada 2026/2027, tal y como ha sido aprobado por la Junta Directiva de la RFEF presidida por Rafael Louzán. Como ya sucediera hace un año, la RFEF dará a conocer en un evento especial que se celebrará a partir de las 19:00 horas, y de manera simultánea, todos los calendarios de las competiciones oficiales de la RFEF de la próxima temporada, tanto de fútbol como de fútbol sala masculinos y femeninos".