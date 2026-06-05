Kike Salas eleva su valor hasta los 14 millones de euros y Castrín lo cuadruplica en un Sevilla FC en el que Agoumé y Akor Adams son los más valorados

El Sevilla FC ha realizado una de las peores temporadas en su historia reciente y esto se ha visto reflejado en la última actualización de valores de mercado de Transfermarkt. Tras esta temporada, el valor de la plantilla desciende hasta los 148,8 millones de euros, 35 millones de euros menos respecto el que tenía el plantel al término de la temporada pasada.

No obstante, en una campaña en la que los resultados han vuelto a ser pésimos, el último tramo ha dejado buenas sensaciones, sobre todo, en cuanto a nombres propios. La consolidación de la pareja de centrales compuesta por Kike Salas y Andrés Castrín ha sido una de las mejores noticias durante la 25/26.

Kike Salas y Andrés Castrín lideran la gran subida de valor en el Sevilla FC

Salas y Castrín son los dos jugadores que han experimentado una variación más importante a su precio, junto a Oso. Kike Salas ha visto su precio incrementado en seis millones de euros, llegando hasta los 14 millones de euros, siendo el tercer jugador mejor valorado de la plantilla.

El peso que ha tomado en el último tramo de la temporada se ha evidenciado en su valor. Kike se ha consolidado como el líder de la defensa tras tres temporadas en completa dinámica de primer equipo. Pese a que siempre le ha costado ser un indiscutible en los onces, la temporada que viene apunta a ser dueño de la zaga sevillista.

El cambio más exagerado es del Castrín, compañero de batalla de Salas, cuyo valor previo a esta actualización era de 1,5 millones de euros. Su gran final de temporada como uno de los líderes del equipo no ha pasado desapercibido para la página, que ha elevado su precio hasta los 6 millones de euros. Es decir, gallego ha incrementado su valor en un 300%, cuadruplicándolo respecto a la última actualización.

Otro de los nombres que más ha aumentado su valor de mercado es Oso. El lateral ha irrumpido en la segunda vuelta de la Primera División consagrándose como una de las revelaciones de la temporada. Desde marzo, cuando fue la última actualización, ha duplicado su precio, elevándose hasta los 10 millones de euros.

Akor Adams y Lucien Agoumé se mantienen como los jugadores más valiosos de la plantilla

Los jugadores con más valor de mercado también han visto un leve incremento en su precio. Akor Adams, que ha terminado la campaña en un gran momento de forma anotando goles de vital importancia para lograr la permanencia, ha subido tres millones, quedando su valor marcado en 15 millones de euros.

Exactamente la misma fórmula la experimentado Lucien Agoumé, siendo, junto a Adams, los jugadores con el valor de mercado más alto de la plantilla. El centrocampista ha tenido una temporada irregular en Nervión, donde confían enormemente en su proyección.

Agoumé ha sido tentado por varios equipos de alto nivel alrededor de Europa. Aunque en muchas ocasiones comete errores indignos para un jugador de su nivel, ha mostrado en varios partidos el corte de jugador que es, con un gran despliegue físico y criterio con balón.

Ante la necesidad del Sevilla FC de tener que hacer caja para el próximo mercado, el francés está postulado como uno de los nombres para convertirse en una venta importante para el club.

Juanlu se devalúa y frena su progresión tras una temporada por debajo de las expectativas

Juanlu también pasa a estar valorado en 10 millones de euros. Sin embargo, en el caso del campeón olímpico, es a la inversa de Oso. El lateral sevillista ha devaluado su precio cinco millones desde marzo.

Tras un verano en el que estuvo muy cerca de salir traspasado al Napoli, Juanlu no ha tenido el peso ni el nivel que se esperaba. El jugador estaba llamado a dar un paso importante, como lo han dado Carmona o Kike Salas, pero ha quedado en un jugador de rotación que ha destacado más por sus sombras que por sus luces.

Por encima del corte de 10 millones están José Ángel Carmona y Rubén Vargas. Ambos, valorado en 12 millones de euros, no han variado su precio. Vargas entra también en la lista de posibles salidas de cara al mercado estival. Con el Mundial de por medio, el Sevilla espera poder ganar un buen traspaso con el suizo, que ha sido criticado por su insípida temporada.

Los atacantes sevillistas han sido los mejores parados de esta actualización. Ejuke, Maupay e Isaac Romero no han variado su valor, siendo de 4 millones para los dos primeros y de 5 para el de Lebrija.

Descensos generalizados en el Sevilla FC: Nianzou y Vlachodimos, entre las caídas más llamativas

El resto de los jugadores de la plantilla, que no tienen un valor superior a 3 millones de euros, han visto como su valor ha decrecido, a excepción de Marcao y Manu Bueno, con valor de 2,5 millones de euros y 1,5 respectivamente.

Entre las recesiones, destaca la bajada del valor de Vlachodimos, que no pertenece al Sevilla en propiedad, pero que pasa a tener un precio de 3 millones de euros, un millón menos, a pesar de su gran temporada.

También merece mencionar la bajada del valor de Nianzou, que vuelve a superar su mínimo histórico. El central, una de las mayores ficha de las plantilla y por el que se pagó casi 20 millones de euros, tiene un valor actualmente de 1,2 millones de euros, tras disputar apenas 60 partidos en cuatro temporadas.