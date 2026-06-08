Todos los horarios de los internacionales del Sevilla en el Mundial 2026: dónde ver a Nyland, Sow y Vargas por TV

El Mundial 2026 levanta el telón este jueves 11 de junio con una edición histórica, la primera con 48 selecciones y repartida entre Estados Unidos, México y Canadá. La cita se prolongará hasta el 19 de julio, con una fase de grupos que marcará el primer gran filtro de un torneo más largo, más exigente y con más caminos posibles hacia las rondas eliminatorias. En clave sevillista, la Copa del Mundo tendrá tres nombres propios: Ørjan Nyland, Djibril Sow y Rubén Vargas.

El guardameta acudirá con Noruega, que regresa a un Mundial 28 años después, mientras que los dos internacionales suizos forman parte de la lista de Murat Yakin para una Suiza que vuelve a presentarse como un bloque competitivo y acostumbrado a superar fases de grupos en grandes torneos.

Nyland, ante un grupo de máxima exigencia con un Noruega-Francia

Nyland llega al Mundial como la referencia de Noruega bajo palos. El portero sevillista, que ya ha puesto fin a su andadura en Nervión tras tres temporadas, afronta una cita muy especial para el fútbol noruego, que no disputaba una fase final mundialista desde Francia 1998. Fijo en el esquema de Ståle Solbakken, su selección queda encuadrada en el Grupo I, uno de los más duros del torneo, junto a Francia, Senegal e Irak. El estreno ante Irak aparece como un partido clave para marcar el camino, antes de un duelo directo de suma dificultad frente a Senegal y un cierre de máxima exigencia contra la Francia de Kylian Mbappé.

Calendario de Noruega en fase de grupos:

Miércoles 17 de junio, 00:00 horas: Irak - Noruega, en Boston (DAZN).

Irak - Noruega, en Boston (DAZN). Martes 23 de junio, 02:00 horas: Noruega - Senegal, en Nueva York/Nueva Jersey (DAZN).

Noruega - Senegal, en Nueva York/Nueva Jersey (DAZN). Viernes 26 de junio, 21:00 horas: Noruega - Francia, en Boston (DAZN).

Sow y Vargas, en una Suiza favorita de grupo

Suiza tendrá con doble representación sevillista. Djibril Sow y Rubén Vargas están entre los elegidos por Murat Yakin, dos futbolistas con peso en el combinado helvético y llamados a aportar experiencia en una fase de grupos que Suiza afronta con opciones reales de clasificación y de terminar en el primer puesto. Los de Murat Yakin, con la vitola de favoritos en el grupo, se medirán a Qatar, Bosnia y Herzegovina y Canadá, anfitriona, en un grupo B que obliga a empezar fuerte y que puede decidirse en el último encuentro en Vancouver.

Calendario de Suiza en fase de grupos: