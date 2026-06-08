Gabriel Suazo se moja con el futuro de Alexis Sánchez en el Sevilla: "No sé qué sucederá con su futuro, fue una experiencia hermosa tenerlo como compañero"

Uno de los internacionales del Sevilla Fútbol Club en esta ventana de selecciones que no acudirá al Mundial 2026 es Gabriel Suazo. El lateral y capitán de Chile completó los 90 minutos del amistoso ante Portugal en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa en el que los de Roberto Martínez vencieron por 2-1 con goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes y que estuvo marcado por la trifulca entre Rafael Leão e Iván Román antes del descanso.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile, Suazo ha repasado cómo ha ido la temporada en el conjunto sevillista, destacando dos palabras por encima del resto: "Felicidad y orgulloso".

Francisco Conceicao en acción con Gabriel Suazo en el amistoso entre Portugal y Chile / JOSE SENA GOULAO / EFE

Primera experiencia en LaLiga: "Las dos primeras palabras que se me vienen a la mente son felicidad y orgulloso. Fue una temporada difícil, complicada, donde peleamos por no descender, y para un club como el Sevilla es difícil porque está acostumbrado a otras cosas. Ya me había tocado vivir esa experiencia, pero poder llegar a LaLiga, competir, jugar muchísimos partidos como titular, ayudar al equipo... Me hace sentir feliz y orgulloso de lo que he podido ir consiguiendo a lo largo de mi carrera".

Similitud con una campaña pasada con Colo Colo: "Muchísimo, muchísimo. Creo que pude aportar y ayudar al equipo con esa experiencia que me había tocado vivir en un equipo tan grande como Colo Colo. Le decía a mis compañeros que, en esos momentos, más allá del buen juego, más allá de cosas futbolísticas se sacan a relucir otras cosas que son las que nos ayudan a seguir adelante. Y fue así, fue el carácter, fue la actitud, esa garra, ese ímpetu, ese corazón que nosotros como latinoamericanos y como jugadores de Chile y Colo Colo lo tenemos dentro".

Jugador más difícil de defender para Gabriel Suazo "Dembélé. Siempre lo recuerdo. Es uno de los más complicados. Tiene demasiados recursos y es muy inteligente a la hora de entender el juego".

Relación con Alexis y continuidad de su compañero chileno: "Aún no sé qué sucederá con su futuro, pero si no continúa en Sevilla, fue una experiencia hermosa si soy sincero. Compartí muchos momentos con él, me llevo un recuerdo muy grato, muy agradable de él como compañero. Compartimos con su familia, conocí a su hija y me llevo un lindo recuerdo de un tremendo jugador histórico para nuestro fútbol".

Suazo señala las diferencias entre jugar en Ligue 1 y en LaLiga

Cambio del fútbol francés al español: "En Francia son muchas más transiciones. En España es un juego más táctico, más de posición, en el que hasta el último te intenta jugar. Prácticamente, el 95% de los equipos intenta salir jugando, busca el tercer hombre, el hombre libre. En Francia se juega también un muy buen fútbol, pero es más físico. Hay jugadores africanos fuertes físicamente. Me tuve que preparar para poder demostrar mis cualidades técnicas y tácticas. Tuve que equipararme con ellos".