José Ignacio Navarro asume la dirección deportiva del Sevilla FC

José Ignacio Navarro (Sevilla, 1981) ha sido nombrado nuevo director deportivo del Sevilla FC. Navarro, que hasta ahora había ejercido como adjunto a la dirección de fútbol, asume el puesto tras la salida de Antonio Cordón. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con Máster en Gestión de Entidades Deportivas y titulación UEFA PRO de fútbol.

Trayectoria de José Ignacio Navarro en el fútbol profesional

El técnico sevillano regresó al club el pasado mes de junio de 2025 tras una primera etapa en la entidad durante nueve temporadas, desde la 2005/2006 hasta junio de 2014, momento en el que ligó buena parte de su trayectoria profesional a la del propio Cordón. Navarro cuenta con una dilatada experiencia en la dirección deportiva del fútbol de élite. Tras salir del Sevilla FC se marchó al Villarreal CF, donde ejerció de Scouting y responsable del departamento de detección de talentos durante más de tres años en los que el equipo amarillo volvió a consolidarse en la parte alta del fútbol nacional además de participar en competiciones europeas. En 2017 inicia una nueva aventura como Jefe de Scouting del Holding Hope Group, al que pertenecían Granada CF, Parma Calcio, Chongqing Lifan Athletic y el CD Tondela, logrando además de volver a la élite del fútbol español con el conjunto nazarí, una histórica clasificación para la UEFA Europa League, mientras que el equipo italiano consigue dos ascensos consecutivos para regresar a la Serie A.

Entre 2020 y 2023 fue secretario técnico del Real Betis, etapa en la que sumó un título de la Copa del Rey. Antes de su regreso al Sevilla FC, tuvo una nueva experiencia internacional como director deportivo adjunto en Olympiacos FC, etapa donde el club griego conquistó su primer título internacional con la UEFA Conference League de la temporada 2023-2024.

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La presentación del nuevo director deportivo tendrá lugar en la mañana de este próximo viernes.