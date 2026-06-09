El Sevilla hace oficial el comienzo de su pretemporada: el 3 de julio serán los reconocimientos y el 6 el primer entrenamiento

Poco a poco, el Sevilla Fútbol Club va dando a conocer más información sobre su pretemporada. En la mañana de este martes 9 de junio, el club nervionense ha hecho oficial que el día 3 de julio será el marcado en rojo para que la plantilla regrese a la capital hispalense.

Todo ello, previsto para que el conjunto blanquirrojo pase los pertinentes reconocimientos médicos los días 4 y 5 de julio.

Será el lunes 6 de julio cuando Luis García Plaza se ponga de nuevo al frente de la plantilla sevillista, que contará con las bajas de los jugadores que se encuentran con sus selecciones disputando el Mundial como Rubén Vargas y Djibril Sow -Nyland está con Noruega pero acaba contrato y no seguirá-, los que finalizan su vinculación como Vlachodimos, Januzaj, el retirado Azpilicueta o Alexis Sánchez y Gudelj, quienes negocian su continuidad como informó Muchodeporte con el tema del serbio, que se sentaría esta semana para valorar una nueva ampliación. Maupay y Batista Mendy terminan cesión y también serán baja.

Dos amistosos confirmados y una posible gira por Países Bajos

“Como viene siendo habitual en los últimos cursos, el equipo comenzará a ejercitarse en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios”, informó el Sevilla en la noticia sobre el comienzo de la pretemporada, con dos amistosos ya cerrados como se pudo conocer días atrás también mediante el club.

El primer test veraniego por el momento será en Polonia ante el KS Cracovia el 19 de julio por el 120 aniversario del club polaco, y el 8 de agosto, que puede ser la última prueba de pretemporada tras conocerse que LaLiga comenzará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, se medirá al Bayer Leverkusen en el Bay Arena.

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ABC apuntó la posibilidad de que el Sevilla hiciera una gira por Países Bajos durante el verano. No obstante, no está confirmado aún como tampoco nuevos amistosos que “en los próximos días se confirmarán” como reza el comunicado de la entidad hispalense, que ya planifica un nuevo mercado de verano con estrecheces económicas y una preparación veraniega que sirva para mejorar los precedentes ligueros de los dos últimos años.