El Sevilla ata Jon Guridi, centrocampista del Alavés, como agente libre y se reencontrará en Nervión con Luis García Plaza

Bajo el mandato de José Ignacio Navarro como director deportivo y con Luis García Plaza como entrenador, el primer jugador en desembarcar en el Sevilla Fútbol Club será Jon Guridi, que se convertirá en el tercer fichaje sin coste-a la espera de lo que ocurra con Patrik Mercado- tras los cierres también como agentes libres de Juan Iglesias y Arouna Sangante.

Fue Marca quien lo adelantó hace unas horas. El centrocampista de Azpeitia llegará a sus 31 años al conjunto sevillista y lo hará como recomendación de su técnico, de García Plaza, que lo tuvo en el Deportivo Alavés más de 90 partidos (94 en total) en algo más de dos temporadas, siendo en su mayoría titular (80) y con gran papel el primer año del ascenso y el de la permanencia en la élite. En total, 148 encuentros con siete goles y ocho asistencias resumen su paso por Mendizorroza antes de desembarcar ahora en Nervión. Todo ello lo ha podido corroborar El Correo de Andalucía con fuentes de la entidad sevillista.

Trayectoria de Jon Guridi

Jon Guridi se formó en la cantera de la Real Sociedad, donde fue escalando desde Zubieta hasta el primer equipo. Tras destacar en el filial txuri-urdin, debutó en Primera División el 18 de marzo de 2017, precisamente ante el Deportivo Alavés, aunque poco después sufrió una grave lesión de rodilla que frenó su progresión.

Después de recuperar continuidad, la Real lo cedió al Mirandés, donde vivió una etapa clave para ganar ritmo competitivo y peso en el fútbol profesional. Allí brilló durante campaña y media, entre enero de 2019 y julio de 2020, antes de regresar a San Sebastián.

En sus dos últimas temporadas como realista alternó minutos en el primer equipo, con participación en Liga, Copa y competición europea, pero sin llegar a consolidarse como titular fijo. En 2022 puso fin a su etapa txuri-urdin y firmó por el Deportivo Alavés para cuatro temporadas, iniciando en Vitoria la etapa más estable de su carrera.

En el Deportivo Alavés, Jon Guridi encontró la continuidad que no había terminado de tener en la Real Sociedad. Llegó a Vitoria en el verano de 2022, con el equipo recién descendido a Segunda División, y pronto se convirtió en una pieza importante para Luis García Plaza en el camino del regreso a Primera. Fue parte activa del ascenso logrado en la 2022/23 y mantuvo peso en la campaña siguiente, ya en LaLiga, en la que el conjunto babazorro firmó una permanencia holgada y acabó en décima posición.

Su etapa en Mendizorroza se cierra tras cuatro temporadas y 148 partidos oficiales, con un recorrido de más a menos en cuanto a protagonismo. Guridi fue uno de los futbolistas de confianza de Luis García Plaza durante su ciclo en el Alavés, alternando posiciones como interior, mediapunta o centrocampista de apoyo. En su último curso perdió presencia, especialmente con Eduardo Coudet, aunque volvió a tener minutos en el tramo final. Ahora, tras acabar contrato, vuelve a cruzar su camino con el técnico madrileño en el Sevilla.

Jon Guridi será, por tanto, junto a Juan Iglesias y Arouna Sangante, una de las tres caras nuevas a priori que tendrá Luis García Plaza a su disposición al comienzo de la pretemporada en la segunda semana de julio, iniciando esta en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.