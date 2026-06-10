El Sevilla mantendrá los precios de los abonos por cuarta temporada consecutiva: estas son las novedades de la campaña que arrancará el lunes 15 de junio

Semana de novedades en el Sevilla Fútbol Club. Tras dar a conocer el comienzo de la pretemporada, este miércoles 10 de junio ha desvelado la campaña de abonos de la temporada 2026/27, que arrancará el próximo lunes 15 y llevará por lema "Nervión, corazón de Sevilla". Por cuarto año consecutivo, la noticia principal radica en la congelación de los precios, todo ello teniendo en cuenta que desde julio de 2022 el IPC y la vida media ha subido un 14%. Desde el club insisten en que el bloque de Liga mantiene el mismo precio, recordando que en temporadas con Champions los paquetes europeos se abonaban al margen.

La campaña será de nuevo 100% online, con renovación a través de SMS o del Portal del Socio, y estará abierta desde las 12:00 del próximo 15 de junio hasta el 2 de julio a las 23:59 horas, siendo el primer tramo de toda la campaña. Habrá atención telefónica reforzada, con más de 20 líneas, y cita previa para mayores, personas con brecha digital o quienes quieran pagar en efectivo.

Las principales novedades de la campaña de renovación

Una de las novedades prácticas de esta campaña afecta al formato del carnet. El Sevilla apuesta por el abono digital como vía principal de acceso al estadio. Quien quiera disponer del carnet físico podrá solicitarlo durante la temporada a través del Portal del Socio, aunque deberá abonar los gastos de envío para recibirlo en su domicilio. En el caso de las familias, se permitirá agrupar varios carnets en un mismo envío para pagar un único coste.

El abono volverá a incluir los 19 partidos de LaLiga, el Trofeo Antonio Puerta, el acceso a los partidos de cantera y del Sevilla FC Femenino, el descuento del 10% en entradas y tiendas oficiales, el 50% en el Stadium Tour y el acceso gratuito a la OTT del club. En este sentido, el formato general de la campaña mantiene la línea de las tres anteriores, con el objetivo de facilitar la renovación y reducir incidencias, después de que la entidad haya destacado el alto índice de satisfacción del proceso online en los últimos años.

Otra modificación importante afecta al calendario de pagos. El abonado pagará ahora en junio la cuota del abono y en enero la cuota de socio. Por ejemplo, un abono de Gol Sur de 370 euros que se pagaría en una única cuota, ahora se dividiría en 281 euros en junio y 89 euros en enero, manteniendo el importe final igual. La cuota de socio de enero se fija independientemente del sector en 89 euros adultos, 55 juveniles y 50 infantiles.

Para quienes paguen con tarjeta, la cuota de enero quedará vinculada a una suscripción para realizar el cobro de forma automática. Quienes no utilicen este método serán contactados por el club. La entidad advierte de que el socio abonado que pague ahora su abono pero no abone después la cuota de socio no podrá retirar su abono ni renovar en campañas posteriores.

Los métodos de pago serán tarjeta, financiación a través de Caixabank Consumer Finance o Sabadell Consumer, y efectivo mediante cita previa para los casos habilitados. El club mantiene también el correo financiacion@sevillafc.com para consultas relacionadas con la financiación.

Cambios de localidad y altas de socios rojos

El calendario también contempla el periodo de cambios de localidad, reservado únicamente a socios que ya hayan renovado previamente. Será entre el 6 y el 8 de julio a través del Portal del Socio, utilizando el nuevo número de abonado y el pin. El 6 de julio podrán acceder los abonados hasta el número 10.000 y los menores de 16 años, con la idea de facilitar que los más jóvenes puedan acercarse a sus familiares en la grada. El 7 de julio se abrirá hasta el abonado 25.000 y el día 8 para todos los abonados renovados.

Posteriormente, llegará el turno de las altas online para socios no abonados. En este apartado habrá una novedad importante para los socios rojos que aspiren a obtener localidad. El club dividirá las plazas disponibles entre menores de 16 años y socios rojos con mayor antigüedad. Es decir, si hubiera 1.000 asientos disponibles, 500 se reservarían para menores y otros 500 para los primeros socios rojos por orden de antigüedad. La cifra es sólo un ejemplo, pero refleja el criterio que aplicará la entidad para ordenar las nuevas altas.

Los socios rojos tendrán seis meses gratis

En cuanto a los tipos de socios, el Sevilla mantiene las categorías habituales. Los abonados de aforo general y hospitality conservan los beneficios principales: partidos de Liga, Trofeo Antonio Puerta, descuentos, acceso a cantera, femenino y OTT. Los socios rojos también mantendrán sus precios: 89 euros adultos, 55 juveniles y 50 infantiles. La novedad es que el club les regala seis meses de condición de socio, por lo que su validez se prolongará hasta el 11 de enero de 2027 sin necesidad de hacer ningún trámite ahora en junio.

A partir de enero, los socios rojos abonarán su cuota y pasarán a disfrutar de ventajas reforzadas, con descuento del 10% en la compra de entradas de socio base, preventa para partidos de alta demanda y sin comisión de tres euros. El club iguala además la validez al año natural, un criterio que también se aplicará por edades. Por su parte, el socio blanco seguirá costando 25 euros, con acceso a partidos de cantera y femenino, compra de entradas visitantes, 50% de descuento en el Stadium Tour, 10% en tiendas oficiales y acceso gratuito a la OTT.

Los 4 partidos top en la temporada del Sevilla Los partidos considerados top serán ante Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Betis. En el caso de los asientos bonificados no podrán emplear la acción de prestar gratis el abono, puesto que su rebaja ya va implícita en el precio que les marca el club en la bonificación de partida y son "carnets especiales".

El absentismo, el gran frente de la campaña

La gran novedad deportiva y social de la campaña llega en la política contra el absentismo. El Sevilla quiere que el Ramón Sánchez-Pizjuán presente la mayor entrada posible en cada partido. El club maneja una media de unos 5.300 abonados ausentes por encuentro, una cifra algo inferior a los 5.700 del curso anterior, pero todavía elevada para una entidad que cuenta con una importante lista de espera y alrededor de 17.000 socios rojos que aspiran a tener asiento.

La temporada pasada ya se aplicó una medida sobre los abonos bonificados, que obligaba a realizar al menos 14 acciones durante los 19 partidos de Liga: asistir, ceder el asiento al club, venderlo a un tercero o hacer upgrade a una zona superior. Quien no cumpliera podía perder la bonificación. Según los datos del club, de unos 6.000 abonos bonificados, el porcentaje de incumplimiento se redujo del 80% al 49%.

Regla de los 14 partidos

Ahora, el Sevilla amplía esa filosofía también al abonado adulto. En la práctica, los socios deberán realizar alguna acción en 14 de los 19 partidos. Tendrán margen para no hacer nada en cinco encuentros, pero el club quiere que, cuando el abonado no pueda asistir, libere su localidad para que otro sevillista pueda ocuparla. Entre las opciones estarán asistir, ceder el asiento, prestarlo gratis a un tercero en partidos no considerados top o venderlo en los encuentros de mayor demanda. Los partidos top serán ante Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Betis. Los asientos bonificados podrán asistir, ceder o vender, pero no prestar.

La bonificación para quienes cumplan consistirá en evitar un recargo adicional de 125 euros en la renovación. El objetivo, más que sancionar, es maximizar la asistencia en un estadio que se encuentra prácticamente al límite de su capacidad de abonados, con unos 38.600 abonados sobre un aforo cercano a los 43.750 espectadores. La entidad insiste en que el Ramón Sánchez-Pizjuán es el corazón del club y que la campaña busca facilitar la vida al abonado, pero también abrir espacio a los socios que esperan una oportunidad para acudir a Nervión.