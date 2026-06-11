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Sevilla FC

Chesco Garramiola, agente de Nico Guillén: "Si el Sevilla cree que tiene que estar en el primer equipo, estará, y si piensa que tiene que estar cedido, estará cedido"

"Sabemos que su momento va a llegar y cuando llegue estaremos preparados para aprovecharlo"

Nico Guillen, canterano del Sevilla FC, en la pasada pretemporada

Nico Guillen, canterano del Sevilla FC, en la pasada pretemporada / Sevilla FC

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

La mayor promesa del Sevilla Fútbol Club es Nico Guillén. El canterano de la carretera de Utrera afrontará este verano su tercera pretemporada con el primer equipo nervionense a sus 18 años y sin haber tenido todavía la oportunidad de debutar a pesar de ir convocado en varias ocasiones.

Antes de que llegue la preparación veraniega, Nico Guillen figura en la prelista de 26 y sueña con entrar en la lista final del 19 de junio de Paco Gallardo para el Europeo sub-19 que se disputará en Gales del 28 de junio al 11 de julio.

El combinado nacional debutará el domingo 28 de junio ante Gales en Wrexham (19:00 horas) en el estadio The Racecourse Ground. Después se medirá a Dinamarca el miércoles 1 de julio (19.00 horas) y cerrará la fase de grupos el sábado 4 frente a Alemania (15.00 horas).

Europeo sub-19 2026

Calendario de España

Fase de grupos · Grupo A

28 junio
Jornada 1

Gales - España

19:00 h · Racecourse Ground, Wrexham

1 julio
Jornada 2

Dinamarca - España

19:00 h · Central Park, Denbeigh

4 julio
Jornada 3

España - Alemania

15:00 h · Central Park, Denbeigh

Chesco: "Si el Sevilla cree que tiene que estar en el primer equipo, estará en el primer equipo"

Una de las personas que mejor conoce a Nico Guillén es Chesco Garramiola, su agente de AS1, que lo lleva desde los once años y ya desde los cinco tenía relación con él por su hijo, con quien compartía categoría en el Sevilla.

En una charla en Zona Mixta, Chesco repasaba que el canterano "viene llamando a la puerta ya del año pasado, que entrenó en la pretemporada. Esta sí sería su tercera pretemporada con el primer equipo, por circunstancias de cómo está el Sevilla. Si no, yo creo que tendría que esperar. Es un grandísimo futbolista de cantera, lo es. Entonces nosotros tenemos la tranquilidad y la pausa. Yo llevo con Nico desde que tenía 11 años. Lo conozco desde que tiene 5, porque tiene la edad de mi hijo y mi hijo estuvo en los bebes del Sevilla con él".

También relata su agente que la familia de Nico Guillén "es superhumilde, tiene tranquilidad, no tiene prisa, escucha", al igual que el joven sevillista, al que describe como "una persona con pausa, aunque dentro del campo es un león".

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Lo que sí deja claro Chesco es que no hay ninguna prisa: "Si el Sevilla cree que tiene que estar en el primer equipo, estará en el primer equipo. Si piensa que tiene que estar cedido, estará cedido", a lo que añade que no sería un problema jugar en Segunda RFEF tras el descenso del Sevilla Atlético: "Si juega en segunda RFEF, tendrá que jugar en Segunda RFEF. Tiene 18 años, tenemos un momento que sabemos que va a llegar. En el momento que llegue estamos preparados para aprovecharlo. Porque la situación es constante, que acabo de llegar de hablar con él. No tenemos prisa, pero que tampoco tenemos pausa. Si es el momento del primer equipo, el tiempo lo dirá. Y él saldrá como el año pasado, a dar bocados, porque es una persona que lleva muchos años en el club. Tiene una fortaleza física de un 1’88. Tiene una zurda, pero que no tengamos prisas con él porque tiene la edad que tiene".

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