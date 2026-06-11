Juan Iglesias, segundo fichaje oficial del Sevilla Fútbol Club: llega libre desde el Getafe y firma hasta 2030

El Sevilla Fútbol Club ha oficializado este jueves la incorporación de Juan Iglesias. El lateral derecho del Getafe Club de Fútbol quedaba libre y firma por cuatro temporadas con la entidad nervionense, siendo la segunda llegada para la temporada 2026/27 y el primero de los dos jugadores que dejó atados Antonio Cordón antes de desvincularse.

El acuerdo con el vallisoletano se fraguó a comienzos de 2026, en los primeros días de enero, cuando ya se dio por hecho que no iba a renovar con la entidad azulona, donde llevaba desde que fichara en 2019 desde el Hércules para la cantera.

Trayectoria de Juan Iglesias, nuevo lateral derecho del Sevilla FC

Formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, Juan Iglesias comenzó a competir en edad juvenil con el filial blanquivioleta en Segunda División B durante la temporada 2016/17. Un año más tarde, con apenas 18 años, puso rumbo a la UD Logroñés, donde inicialmente se incorporó a su filial, aunque no tardó en dar el salto al primer equipo. En la temporada 2018/19 se asentó definitivamente en Segunda B, disputando 37 partidos, incluido el playoff de ascenso, además de dos encuentros de Copa del Rey.

Su rendimiento llamó la atención del Getafe CF, que lo incorporó en el verano de 2019. Tras una primera campaña en el filial azulón, Juan Iglesias dio el salto al primer equipo en la 2020/21 y desde entonces ha desarrollado toda su carrera profesional en el conjunto madrileño. En total, ha disputado 175 partidos oficiales con el Getafe, repartidos entre 159 encuentros de LaLiga EA Sports y 16 de Copa del Rey, con un balance de dos goles y nueve asistencias.

En la última temporada, Juan Iglesias fue una pieza importante para José Bordalás. El lateral derecho apenas se perdió un partido de Liga, superó ampliamente los 3.000 minutos de juego y cerró el curso con un gol y dos asistencias en el campeonato doméstico. Además, participó en la Copa del Rey ante el Inter Valdemoro, duelo en el que también repartió una asistencia.

Con su llegada, el Sevilla incorpora a un futbolista con experiencia en Primera División y refuerza más la parcela del lateral diestro donde hasta la fecha han competido Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, mirando ahora uno de los dos al mercado de fichajes de verano tras el fichaje de Juan Iglesias, que se convierte en la segunda cara nueva tras ser anunciado Jon Guridi el pasado martes.