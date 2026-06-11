El Sevilla confirma su tercer amistoso de pretemporada frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel

El Sevilla Fútbol Club ha dado a conocer este jueves por la tarde su tercer amistoso de pretemporada. El conjunto de Luis García Plaza se verá las caras con el Córdoba Club de Fútbol en el Nuevo Arcángel para la disputa del IV Trofeo Puertas de Córdoba. El encuentro se disputará el 23 de julio a las 21:00 y todavía no se han hecho públicos los precios para los aficionados que deseen acudir al encuentro.

Será el duelo con los cordobeses, por tanto, el segundo test veraniego ordenado en fecha hasta el momento, ya que el primero llevará a los nervionenses a Polonia para jugar ante el KS Cracovia el 19 de julio, cuatro días antes, por el 120 aniversario del club polaco a las 16:00 en el Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego.

En dicha pretemporada, que comenzará los días 4 y 5 de julio con los reconocimientos médicos y el lunes 6 con los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, también hay confirmado otro amistoso. Este tiene más vistas a ser casi la última prueba antes del comienzo de Liga el fin de semana del 15 y 16 de agosto y será frente al Bayer Leverkusen en Alemania, en el Bay Arena el sábado 8 de agosto a las 15:30.

Todavía quedan más pruebas veraniegas por confirmarse, como también conocer si toda la pretemporada tendrá lugar en Sevilla o habrá un stage en el extranjero tras rumorearse una posible gira por Países Bajos.

Jon Guridi y Juan Iglesias podrían tener minutos en Córdoba

El Sevilla, en una semana de muchas confirmaciones, hizo oficial el miércoles a Jon Guridi y este jueves a Juan Iglesias, dos de los tres refuerzos a coste cero para el conjunto de Luis García Plaza. Seguramente ambos comiencen la pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza y ya se enfunden la blanquirroja, aún por conocer la de la campaña 2026/27, en Polonia ante el KS Cracovia o en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba.

El tercer jugador que debería ser anunciado es Arouna Sangante, quien también llegará libre desde el Le Havre francés que milita en Ligue 1 para reforzar la defensa sevillista.

Comunicado del Sevilla FC

"La pretemporada del primer equipo del Sevilla FC sigue sumando citas con la confirmación de un nuevo amistoso frente al Córdoba CF. El equipo sevillista visitará al conjunto blanquiverde el próximo 23 de julio en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para disputar el IV Trofeo Puertas de Córdoba. El partido está fijado para las 21 horas, sin perjuicio de que pueda modificarse el horario por las condiciones climatológicas. La última visita a Córdoba del Sevilla FC se produjo en 2021 en el duelo de la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada 2021-2022 en el que se impuso por 0-1 con un gol de Lucas Ocampos. No obstante, en 2023 ambos se midieron también en un amistoso de pretemporada disputado en Jerez en el que el conjunto sevillista se impuso por 0-2 con Isaac Romero y Lamela como goleadores".