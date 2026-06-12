José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo del Sevilla: "La hoja de ruta es adaptarnos a la realidad económica y deportiva"

El Sevilla FC ha anunciado oficialmente ante los medios de comunicación a José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo del club tras la salida de Antonio Cordón a final de la temporada.

Navarro ha sido presentado en el contexto de un mercado de fichajes que ya ha comenzado en clave sevillista. Al anuncio de las incorporaciones de Guridi y Juan Iglesias, se ha sumado la despedida de Gudelj, que deja el Sevilla tras siete temporadas.

Sobre su nombramiento como director deportivo: "Para mí es un motivo de orgullo estar aquí representando el puesto de director deportivo del Sevilla FC, considero que es una oportunidad y que trabajaremos de la mejor manera posible para conseguir los objetivos".

Decisión de continuar en el club: "La marcha de Cordón al final él solicitó salir, entendía que su proyecto había terminado en el Sevilla FC. Yo entendía lo contrario. A partir de ahí nos dimos un tiempo prudencial tanto el club como yo para valorar si debíamos seguir unidos y, tras analizarlo, decidí afrontar este reto con mucha ilusión y muchas ganas de tirar hacia adelante".

Limitaciones económicas y planificación: "La hoja de ruta es adaptarnos a la realidad económica y deportiva de la entidad, cumpliendo la normativa de LaLiga. El presente del club está condicionado por ese control económico, como ya vimos el año pasado, donde hubo dificultades para inscribir jugadores. A partir de ahí, tenemos que optimizar los recursos y construir la mejor plantilla posible para cumplir el objetivo".

Mercado de fichajes y nombres propios: "Entrar en nombres propios a día de hoy es complicado. Son jugadores del Sevilla, con peso en el mercado, muchos internacionales. Estamos en un primer intercambio de llamadas e informaciones y veremos cómo queda conformada la plantilla al final del mercado".

Venta del club y planificación deportiva: "El tema de la venta se extrapola a mis funciones. Soy un empleado del Sevilla y director deportivo. Eso depende de los máximos accionistas. Lo que sí influye es la capacidad que tengamos para generar límite salarial y, a partir de ahí, poder fichar".

Salida de Nemanja Gudelj: "Ayer se comunicó que de mutuo acuerdo entendíamos que era el momento idóneo para poner fin a su trayectoria. Darle las gracias porque ha sido un capitán, ha ganado dos Europa League con el Sevilla y ha ayudado a todo el mundo. Las puertas del club siempre estarán abiertas para él y su familia".

Situación de Alexis: "Es un jugador con el que estamos en conversaciones con su agente. La intención de ambas partes es llegar a un acuerdo. Estamos intentando darle lo máximo que el Sevilla puede ofrecer en estos momentos".

Límite salarial: "El límite lo hace público LaLiga una vez terminados los mercados. Nosotros manejamos internamente el coste de la plantilla, pero oficialmente se conocerá al final del mercado".

Idea de equipo: "El míster está totalmente implicado en la planificación. Estamos en contacto diario. Queremos un equipo competitivo, con identidad, que transmita ilusión y valores con los que la afición se sienta identificada".

Objetivo de la temporada: "Marcar un objetivo a día 12 de junio no sería realista. Lo primero es construir la mejor plantilla posible y, cuando esté cerrada, estableceremos el objetivo".

Caso Vlachodimos: "Es un jugador que ha estado con nosotros, ha hecho una gran temporada, pero pertenece al Newcastle. Es una posición que tenemos que reforzar y veremos qué pasa durante el mercado".

Situación de jugadores con poco protagonismo: "Son jugadores con contrato en vigor. Estamos trabajando tanto en entradas como en salidas, pero hablar de nombres propios ahora nos perjudicaría".

Modelo de plantilla: "Buscamos equilibrio entre jugadores jóvenes y veteranos que ayuden a elevar el nivel y den estabilidad económica y deportiva al club".

Zona defensiva: "Estamos en una fase de construcción del equipo. Habrá movimientos y necesitamos reforzar posiciones según evolucione el mercado".

Jugadores cedidos (Pedrosa y Rafa Mir): "Tienen contrato con sus clubes hasta el 30 de junio con opción de compra. Todavía no se han manifestado en ese sentido".

Proceso para ser director deportivo: "Nos sentamos para hacer balance de la temporada, analizar qué podía aportar yo al club y qué podía darme el club a mí. Tras un periodo de reflexión, decidimos seguir adelante juntos".

Duración del proyecto: "El fútbol es día a día. Lo importante no es la fecha del contrato, sino el trabajo diario y el compromiso para hacer un club más fuerte".

Perfil como director deportivo: "He tenido la suerte de desarrollarme en este club durante más de 20 años. Me gusta estar cerca de la gente, de los jugadores, del staff, participar en las negociaciones y trabajar en estructuras y procesos que nos hagan crecer como club".

Situación de Rubén Vargas: "Estamos orgullosos de que represente a su selección. Está en contacto con el club. Tiene contrato en vigor y ya veremos qué ocurre en el futuro".

Relación con el entrenador: "Luis es una persona muy implicada. Está participando en la construcción de la plantilla. El entrenador debe tener peso en la toma de decisiones porque luego es quien saca rendimiento a los jugadores".

Trabajo conjunto en planificación: "Estamos en contacto constante, marcando perfiles, analizando opciones y tomando decisiones conjuntas sobre los jugadores que deben formar la plantilla".