José María del Nido Carrasco, sobre el clima de tensión en el Sevilla: "Me he planteado irme 700 millones de veces, no es agradable que te amenacen de muerte"

José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC, ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de la presentación de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo del club.

A pesar de que la rueda de prensa tenía como motivo principal el anuncio del nuevo cargo de Navarro, las preguntas hacia el Del Nido Carrasco han ido enfocadas en la gestión y la fallida venta del club.

Motivos para seguir como presidente: “Yo estoy en el club porque me vincula la gestión de un pacto de socios que suscribimos en el año 2019 y porque contamos en el Consejo de Administración con el apoyo de la mayoría del capital social. Eso es lo que me hace estar en el club”.

Pensamientos de dimisión: “Me he planteado irme 700 millones de veces. No es agradable entrenar en un club sin tener dinero para acudir al mercado, no es agradable que publiquen tu teléfono y te amenacen de muerte, no es agradable llegar a tu casa y tener un coche en la puerta amenazándote”.

Responsabilidad en el cargo: “Estoy convencido de que lo que estoy haciendo es necesario para garantizar el futuro del Sevilla Fútbol Club. El día que considere que no es necesario, no merecerá la pena”.

Relación con la afición: “Yo respeto la opinión de todo el mundo. Pero esto es una sociedad anónima deportiva que se rige por el capital social”.

Falta de apoyo social: “Yo no he venido al fútbol a hacer amigos, yo he venido a gestionar el club y a dar los pasos necesarios para garantizar su futuro, aunque a la gente no le guste”.

Realidad económica del club: “Me gustaría tener 200 millones para fichajes como en la temporada 2019-2020, pero la realidad es que tenemos que desinvertir, generar plusvalías y adaptarnos a lo que hay”.

Ventas y mercado: “El año pasado vendimos a nuestros dos mejores jugadores y a una de las mayores promesas de la cantera por casi 70 millones y nos gastamos 250.000 euros”.

Dureza personal de la situación: “Han sido tres de las semanas más duras de mi vida, como las de muchos que sienten el Sevilla, imaginaos siendo el presidente”.

Relación con Sergio Ramos y la posible compra: “Sergio me llamó en enero para jugar en el Sevilla y le dije que no lo veía oportuno mientras hubiera un proceso de due diligence abierto”.

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco. / Raúl Caro / EFE

Postura sobre la venta del club: “Jamás he estado en una reunión de venta de las acciones de los máximos accionistas. Ellos han iniciado un proceso de venta y decidirán lo que consideren mejor para el Sevilla”.

Situación económica actual: “La deuda neta del Sevilla FC son 88 millones de euros. Tenemos más de 50 millones en caja y 104 millones de patrimonio neto. La situación está controlada”.

Problema real del club: “El problema del Sevilla es el límite de coste de plantilla. A día de hoy no podemos inscribir jugadores”.

Ampliación de capital: “El Sevilla no necesita una ampliación de capital para seguir regenerándose, pero si se hace, tendríamos una plantilla más cara y más competitiva”.

Limitaciones deportivas: “Hemos competido con una plantilla efectiva de 47 millones cuando costaba 80, con 30 millones penalizados por contratos de la época de Champions. Se están dando los pasos necesarios para garantizar a medio y largo plazo el futuro del Sevilla Fútbol Club”.

Periodo transitorio por la venta: “Estamos en un periodo transitorio hasta que se produzca la venta. Mientras tanto, el Consejo seguirá gestionando el club como hasta ahora”.

Planificación deportiva: “Seguiremos trabajando como si la venta no se fuera a producir. Tenemos que hacer un equipo competitivo con las herramientas que tenemos”.

Críticas de la afición: “Respeto a la afición y le doy las gracias por el apoyo al equipo, sobre todo en el tramo final de temporada”.

Decisión de mantenerse en el palco: “Mientras sea presidente me voy a sentar en el palco en casa y fuera como he hecho siempre”.

Fortaleza personal: “No sé si estoy preparado para aguantarlo psicológicamente, pero aquí sigo”.

Confidencialidad del pacto: “El pacto de socios está sometido a cláusulas de confidencialidad y no puedo dar más detalles”.

Apoyo de los accionistas: “Si no contara con el apoyo de la mayoría del capital social, yo no sería presidente. Los accionistas confían en la hoja de ruta que se está ejecutando, que es la que hay que hacer”.

Errores del pasado: “Todos somos responsables de lo bueno y de lo malo. El club pasó de ingresar 260 millones a 110”.

Modelo económico anterior: “Se construyó una estructura acorde a ingresos de Champions durante años, y cuando esos ingresos desaparecen, llegan los problemas Con los presupuestos actuales estamos compitiendo con equipos que luchan por no descender”.

Comparación de plantillas: “En 2019-2020 nuestra plantilla costaba el doble que la del quinto clasificado, por eso quedamos cuartos”.

Valoración de la temporada: “No estamos contentos con la temporada, pero con 250.000 euros en fichajes y las ventas realizadas, era muy complicado hacer mucho más”.

Posible salida tras la venta: “El día que se vendan los paquetes mayoritarios, yo me iré a mi casa igual que he venido”.

Nuevo estadio: “Tenemos luz verde del Ayuntamiento y la Junta para avanzar en el nuevo Sánchez-Pizjuán, pero dependerá del proceso de venta”.

Deseo de otro contexto: “Me hubiera gustado ser presidente en otro contexto económico, pero estamos haciendo lo necesario para garantizar el futuro del Sevilla”.