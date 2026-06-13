El sevillismo mira a Suiza: Sow y Vargas debutan ante la selección de Qatar de Julen Lopetegui

El Sevilla FC tendrá este sábado doble representación en el Mundial. Djibril Sow y Rubén Vargas entran en escena con Suiza en el estreno mundialista del combinado helvético, que se medirá a Qatar en la primera jornada de la fase de grupos.

Un partido con acento sevillista no sólo por la presencia de los dos jugadores nervionenses, sino también por el rival que tendrán enfrente: el Qatar de Julen Lopetegui, uno de los entrenadores mas talentosos que se han sentado en el club hispalense.

Sow y Vargas, peso sevillista en Suiza

La presencia de Djibril Sow y Rubén Vargas en la convocatoria suiza supone un nuevo foco internacional para el Sevilla. Ambos llegan al Mundial con la responsabilidad de aportar físico, experiencia y desequilibrio a una selección que quiere confirmar su condición de equipo competitivo en las grandes citas.

Sow aparece como una pieza de equilibrio para el centro del campo helvético. Su capacidad para abarcar metros, sostener al equipo y dar continuidad al juego lo convierten en un futbolista útil para una fase de grupos que puede exigir diferentes registros. Vargas, por su parte, ofrece profundidad, movilidad y llegada desde zonas ofensivas, virtudes que Suiza necesitará para abrir defensas y marcar diferencias en los metros finales.

Para el sevillismo, el debut de Suiza será también una oportunidad para seguir de cerca el papel de dos jugadores llamados a ganar protagonismo en el escaparate internacional. El Mundial siempre multiplica miradas, y Sow y Vargas tendrán desde este sábado un escenario de primer nivel para reivindicarse.

El reencuentro indirecto con Lopetegui

El estreno tendrá además el aliciente de ver enfrente a Julen Lopetegui, técnico con pasado reciente y profundo en Nervión. El entrenador vasco, campeón de la Europa League con el Sevilla en 2020, debuta en un Mundial al frente de Qatar, una selección que afronta el torneo con el objetivo de competir en un grupo exigente y dar la sorpresa ante rivales de mayor recorrido internacional.

Lopetegui se quedó con la espina clavada de dirigir a La Roja en el Mundial de 2018, después de firmar por el Real Madrid días antes de su debut en el torneo internacional. Ahora, el técnico vasco tiene una nueva oportunidad desde el banquillo de Qatar para regresar al primer plano mundial y afrontar un partido de máxima exigencia ante Suiza.

Horario y dónde ver el Qatar- Suiza

El encuentro, que se disputará a las 21.00 horas en el San Francisco Bay Area Stadium y podrá seguirse a través de DAZN, abre el camino de Suiza en un grupo en el que parte con la vitola de favorita. Los de Murat Yakin comparten fase con Qatar, Bosnia y Herzegovina y Canadá, anfitriona del torneo, por lo que arrancar con una victoria se antoja fundamental para encarrilar la clasificación y pelear incluso por el primer puesto.

En ese reto, Sow y Vargas quieren tener voz propia. Dos sevillistas en el Mundial, una Suiza con ambición y un viejo conocido del Ramón Sánchez-Pizjuán en el banquillo contrario: ingredientes de sobra para que el sevillismo mire esta noche hacia San Francisco.