Abierto el plazo de renovación de asientos del Sevilla desde este lunes 15 de junio al jueves 2 de julio

La campaña de abonos del Sevilla Fútbol Club para la temporada 2026/27 ya está oficialmente en marcha. Desde las 12:00 horas de este lunes 15 de junio, los abonados sevillistas pueden renovar su localidad a través del SMS recibido por el club o mediante el Portal del Socio. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 2 de julio a las 23:59 horas, dentro del primer tramo de una campaña que vuelve a ser íntegramente online y que lleva por lema "Nervión, corazón de Sevilla".

La principal noticia de esta nueva campaña es la congelación de los precios por cuarta temporada consecutiva. El Sevilla mantiene el coste de los abonos pese al incremento del IPC acumulado desde julio de 2022, que el club cifra en torno al 14%. Desde la entidad insisten en que el bloque de Liga conserva el mismo precio y recuerdan que, en temporadas con competición europea de primer nivel, los paquetes internacionales se abonaban de forma independiente.

El abono de la temporada 2026/27 incluye los 19 partidos de LaLiga, el Trofeo Antonio Puerta, el acceso a encuentros de la cantera y del Sevilla FC Femenino, descuentos del 10% en entradas y tiendas oficiales, el 50% en el Stadium Tour y el acceso gratuito a la OTT del club. Además, el proceso contará con atención telefónica reforzada, con más de 20 líneas, y cita previa para mayores, personas con brecha digital o abonados que necesiten realizar el pago en efectivo.

Abono digital, nuevo calendario de pagos y lucha contra el absentismo

Una de las novedades prácticas de la campaña afecta al formato del carnet. El Sevilla apuesta por el abono digital como vía principal de acceso al Ramón Sánchez-Pizjuán. Aquellos abonados que quieran disponer del carnet físico podrán solicitarlo durante la temporada a través del Portal del Socio, aunque deberán asumir los gastos de envío. En el caso de las familias, se permitirá agrupar varios carnets en un mismo envío para abonar un único coste.

También cambia el calendario de pagos. El abonado pagará ahora en junio la cuota correspondiente al abono y en enero la cuota de socio, sin que varíe el importe final. Esa cuota de enero queda fijada en 89 euros para adultos, 55 para juveniles y 50 para infantiles. Para quienes paguen con tarjeta, el cobro de enero quedará vinculado a una suscripción automática, mientras que el club contactará con quienes utilicen otros métodos.

El periodo de cambios de localidad se abrirá entre el 6 y el 8 de julio, reservado únicamente a quienes hayan renovado previamente. El primer día podrán acceder los abonados hasta el número 10.000 y los menores de 16 años; el 7 de julio se abrirá hasta el abonado 25.000; y el 8 de julio quedará disponible para todos los abonados renovados. Posteriormente, llegará el turno de las altas online para socios no abonados, con una novedad para los socios rojos: las localidades disponibles se repartirán entre menores de 16 años y socios rojos con mayor antigüedad.

Lucha contra el absentismo: el abonado estará obligado a realizar alguna acción en 14 de 19 partidos de Liga

La gran novedad social de la campaña vuelve a estar en la lucha contra el absentismo. El Sevilla extiende al abonado adulto la regla de los 14 partidos, por la que deberá realizar alguna acción en al menos 14 de los 19 encuentros de Liga: asistir, ceder el asiento al club, prestarlo gratis a un tercero en partidos no considerados top o venderlo en encuentros de alta demanda. Los partidos considerados top serán ante Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Betis.

Quienes cumplan esta norma evitarán un recargo de 125 euros en la siguiente renovación, el castigo impuesto con el objetivo de reducir el número de localidades vacías en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un contexto en el que la entidad cuenta con unos 38.600 abonados, un aforo cercano a los 43.750 espectadores y alrededor de 17.000 socios rojos que aspiran a conseguir asiento en Nervión.